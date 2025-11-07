Sorin Grindeanu a transmis vineri, în cadrul Congresului PSD, că nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică, el precizând că „duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei, nu mamele, nu pensionarii, nu veteranii de război şi nici măcar ospătarii şi apa minerală de la Guvern, ci faptul că în vămi au fost puşi şefi, chiar capii unor carteluri ai crimei organizate, sau că se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt”. Grindeanu a mai afirmat că TVA-ul creşte, în timp ce soluţiile corecte şi europene precum impozitarea progresivă sunt amânate.

„Spun de pe acum, pentru cei care au urechi să audă: nu va exista niciun nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Ca să fie clar! La fel cum vom pune stop când cineva îşi va mai da legi la secret în interes personal, în timp ce legea privind salariul minim este ignorată şi tergiversată cu mult dispreţ faţă de cei mai necăjiţi dintre români”, a spus Sorin Grindeanu, în Congresul PSD.

Candidatul PSD la preşedinţia partidului a arătat că „România a ajuns astăzi din punct de vedere economic ca un autobuz fără frâne în care şoferul îşi face selfie-uri în loc să ţină bine de volan”.

Grindeanu a acuzat că „România pierde zi de zi zeci de milioane de euro bani europeni din cauza orgoliilor”.

„Am ajuns în situaţia absurdă în care ni se spune că zacusca sau gemul făcute de bunica sunt cauza deficitului. Eu cred că duşmanul statului nu este ţăranul care vinde fructe şi legume la poarta casei, nu mamele, nu pensionarii, nu veteranii de război şi nici măcar ospătarii şi apa minerală de la Guvern, ci faptul că în vămi au fost puşi şefi, chiar capii unor carteluri ai crimei organizate, sau că se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt, adică o adaptare modernă a şpăgii de supravieţuire. Sau că, mai nou, pentru a ajunge pe o funcţie, trebuie să fii userist, special cu 28 de mii de lei pensie la 50 de ani şi cotizant în campania prezidenţială”, a arătat Grindeanu.

El a mai afirmat că „TVA-ul creşte, în timp ce soluţiile corecte şi europene precum impozitarea progresivă sunt amânate”.

„Vă asigur că în 2027 aceste lucruri se vor schimba! Asta trebuie să înţeleagă şi cei de dreapta – mă rog, cei care se mint că sunt de dreapta deşi au lucrat toată viaţa la stat. Nu poţi să creşti economia doar cu tăieri şi austeritate. Asta au făcut şi în pandemie când au închis economia, când au tăiat salarii şi pensii, când au adus FMI în România şi este clar că asta vor face şi de acum încolo. Asta este marea problemă, iar în lipsa alternativei, noi PSD trebuie să oferim soluţiile!”, a menţionat Grindeanu.

Congresul Partidului Social Democrat are loc vineri, de la ora 13:00. Sorin Grindeanu este unicul candidat la funcția de președinte al partidului. În cadrul evenimentului va fi votată și o nouă conducere a partidului, prin care actualul președinte interimar s-a asigurat că își ține oamenii din partid aproape - vin nume noi, iar lideri cu state vechi pleacă acasă. Începând de astăzi, PSD va avea și o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism și trece la valori „naționale, religioase, tradiționale”.

