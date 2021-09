Grindeanu: Moțiunea USR PLUS - AUR este o jignire, spune doar că premierul Cîțu e rău și nu a respectat protocolul

Sorin Grindeanu a declarat, marți, într-o conferință de presă, că moțiunea celor de la USR PLUS și AUR este o jignire și nu spune altceva decât că premierul Florin Cîțu nu a respectat protocolul. Prim-vicepreședintele PSD a mai precizat că USR PLUS trebuie să se decidă dacă vrea la guvernare sau în opoziție, iar demisiile celor șapte miniștri sunt doar o dovadă de ipocrizie.

Grindeanu susține că USR PLUS trebuie să se hotărască dacă vrea la guvernare sau în opoziție. El a precizat că moțiunea de cenzură depusă "este o jignire și spune doar că premierul Cîțu e rău și nu a respectat protocolul".

"Oficial, USR PLUS pleacă de la guvernare, dar rămân totodată la guvernare cu eșaloanele doi și trei. Cu alte cuvinte, USR PLUS spune cam așa: Adio, Cîțu, dar rămân cu tine. Aflăm azi cum conducerea USR PLUS a decis că secretarii de stat, șefii de agenții, prefecții, subprefecții, toți soldățeii de la partid nu demisionează, rămân în continuare conectați la banul public și la resursele țării. (...) Mimați, cu alte cuvinte, ieșirea de la guvernare prin șapte demisii, dar vă lăsați în același timp gașca de interese alături de Cîțu, cel pe cae îl huliți de dimineața până seara", a mai spus, marți, social-democratul.