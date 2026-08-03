Grindeanu neagă că au existat noi negocieri pentru un Guvern tehnocrat: „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeţi”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge afirmaţiile primarului general Ciprian Ciucu, unul dintre liderii informali ai PNL, potrivit cărora în discuţii politice s-au avansat nume de posibili premieri tehnocraţi. „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeţi”, spune Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, despre eventuale discuţii politice în care ar fi fost avansate noi propuneri de premieri tehnocraţi.

„Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeţi”, a răspuns Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

El a amintit că nu PSD a respins scenariile de rezolvare a crizei politice, în ultimele trei luni.

Grindeanu a susţinut că nu au avut loc noi discuţii privind formarea unui Executiv.

„În acest moment suntem în situaţia în care n-au avut loc noi discuţii pe acest subiect faţă de săptămâna trecută. Iar săptămâna trecută cred că v-am răspuns, dacă nu chiar zilnic, la aceste întrebări. Deci nu e nicio dezvoltare sau o situaţie nouă faţă de ceea ce am avut la finalul săptămânii trecute. Noi am transmis prin reprezentanţii noştri, am transmis şi eu acum punctele noastre de vedere şi legate de biodiversitate şi legate de anii şi legate de legea salarizării. Punctul nostru de vedere nu s-a schimbat şi nu se va schimba”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Ciprian Ciucu a afirmat, duminică seară, la Digi24, că s-au avansat, în discuţiile politice, variante de posibili premieri tehnocraţi, dar nu a precizat despre cine este vorba.

„În discuţiile politice care nu au fost în spaţiul public s-au avansat numele”, a spus Ciucu.

El a susţinut că a auzit că se discută atât varianta unui guvern tehnocrat, cât şi varianta unui guvern consecutiv.

„Am auzit că există această variantă cu guvern tehnocrat sau se poate relua discuţia cu guvern politic, dar consecutiv. (...) E timp scurt, dar aş zice că este unul PSD şi unul este PNL-USR. Adică aş pune şi USR în această ecuaţie. Dar din spusele preşedintelui am observat că nu agrează ideea de guvern minoritar”, a afirmat Ciucu.

Editor : C.L.B.