Grindeanu: Nu cred că această abordare cu ultimatumuri şi umflatul muşchilor e de repetat. Se pare că Bolojan a înțeles

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri că „abordarea ultimativă” - ameninţarea cu demisia p nu trebuie repetată şi se pare că premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a înţeles acest lucru.

„Acum revenind la cum stăm în coaliţie. Am spus şi astăzi că eu nu cred că această abordare ultimativă, ne dăm demisiile, e un lucru pe care trebuie să-l repetăm şi pare că prim ministrul a înţeles acest lucru. Astăzi, cel puţin la conferinţa de presă l-am văzut că şi-a nuanţat poziţia. Şi ştiţi de ce? Pentru că oamenii aşteaptă de la noi soluţii. Aşteaptă de la noi responsabilitate. Asta, ultimatumurile şi umflatul muşchilor, merge o dată. România trebuie să respire, România trebuie să se dezvolte. Românii aşteaptă de la tine când eşti în asemenea funcţii să vii cu soluţii pentru a le da o viaţa mai bună. Asta aşteaptă, nu tensiunile din coaliţie", a spus Grindeanu la Antena 3, potrivit Agerpres.

El a adăugat că ameninţarea cu demisia nu e o tactică care să impresioneze PSD şi probabil că nici pe celelalte partide din coaliţie.

„Când ignori soluţii care pot să vină şi vin din partea unui partid care are aşa pondere mare cum are PSD, atât pe plan local cât şi pe plan naţional, fiind cel mai mare grup din Parlament, nu trebuie să te aştepţi să ai un drum lin. Noi venim cu soluţii constructive, încercăm să le aducem în coaliţie, să le dezbatem şi chiar să le îmbunătăţim şi asta este calea de urmat”, a mai spus președintele PSD.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva relevant.

„În mod evident, şi aceasta este aşteptarea mea, pentru că Guvernul a întocmit proiectele căutând să respecte toate rigorile constituţionale, aşteptăm decizia Curţii Constituţionale la noul termen pentru proiectele amânate, având însă încredere că proiectele respectă (...) prevederile constituţionale, dar Curtea, sigur, se va pronunţa aşa cum consideră de cuviinţă. Am văzut în permanenţă discuţii legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieşim cu ţara noastră la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru”, a spus Bolojan, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, întrebat dacă îşi menţine poziţia de a demisiona, aşa cum a lăsat să se înţeleagă în anumite declaraţii anterioare, în cazul în care CCR ar declara neconstituţional vreunul din proiectele de lege cuprinse în Pachetul doi de măsuri de reformă.

El a menţionat că va rămâne în funcţie atât timp cât va putea face ceva relevant şi va anunţa dacă va lua vreodată decizia de a demisiona.

„Eu am spus şi continui să spun că voi rămâne în această funcţie atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunţa eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să-mi adresaţi aceeaşi întrebare sau să speculaţi”, le-a spus jurnaliştilor premierul Ilie Bolojan.

Editor : M.B.