Sorin Grindeanu a declarat, joi, că procesul de consultare internă privind guvernarea continuă și că nu există nicio schimbare față de planurile anunțate anterior. În același timp, liderul PSD a precizat că în ședințele coaliției nu s-a discutat despre o eventuală schimbare a premierului Ilie Bolojan.

Întrebat despre declarația președintelui României potrivit căreia actuala coaliție este „condamnată” să guverneze împreună, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu ştiu, mi-e greu să fac predicţii de acest tip. Nu aşa se pune problema”.

„Eu ce am anunţat în urmă cu câteva săptămâni, aşa cum bine ştiţi, că noi avem anumite propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înţelegeri în afara coaliţiei, pentru că era foarte simplu să facem înţelegeri, aşa cum ştiţi, în Parlament, ieri, de exemplu, cu grupul AUR. Nu le-am făcut, ne-am păstrat punctul de vedere şi, într-un final, înţelepciunea celorlalţi din coaliţie pare că a revenit”. a completat Grindeanu, joi la Parlament.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Despre discuțiile privind schimbarea lui Ilie Bolojan, liderul PSD a spus că „astăzi, în coaliţie, nu s-a vorbit”.

În privința consultării interne din PSD, Sorin Grindeanu a subliniat că nu s-a modificat nimic din ceea ce fusese anunțat la începutul lunii decembrie.

„Vorbim de o consultare pe care o să facem în interiorul PSD, după aprobarea bugetului. Nu e niciun fel de schimbare”, a mai precizat liderul social-democraților.

El a detaliat și obiectivul evaluării interne a partidului:

„Noi vom face ceea ce am anunţat la începutul lunii decembrie. Noi facem o evaluare, nu pe buget, noi facem evaluarea participării la guvernare. Şi asta am anunţat la începutul lunii decembrie. Această evaluare cuprinde şi modul în care a fost construit bugetul, evident. Cuprinde toată această perioadă. Cuprinde şi începe evaluarea, în primul rând, cu noi, cu ministrii PSD şi după aceea cu întreaga activitate parlamentară”, a conchis Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu