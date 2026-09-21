Grindeanu nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028. „Șansele să treacă sunt foarte mari”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că nu exclude un guvern PSD-AUR până la alegerile din 2028. Condiția este să vrea și cei de la AUR, recunoaște Grindeanu, în condițiile în care aceștia își doresc alegeri anticipate.

„Nu îl văd pe Siegfried Mureșan conducând un guvern PSD-AUR. Trebuie să pice Siegfried Mureșan ca să putem să ne gândim că ar exista. Haideți să ajungem acolo. Sunt partidele care au fost pe locul 1 și 2 la alegerile parlamentare. Matematica parlamentară arată că nici împreună nu avem majoritate, suntem aproape de 233 de voturi, dar nu le avem. Sigur că șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari având în vedere că sunt 60 de neafiliați”, a spus Grindeanu la Antena3 CNN.

„Doar că eu am avut o ultimă discuție față în față cu George Simion încercând să văd unde se situează și mi-a spus că el își dorește alegeri anticipate, nimic altceva. Orice altceva este un joc pe care îl face. Din perspectiva AUR e corect să își dorească anticipate, vor să valorifice procentele pe care le au în sondaje. Dânsul nu își dorește la guvernare, eu nu pot să nu îl cred. Dânsul își dorește anticipate”, a continuat el.

Întrebat dacă un guvern PSD-AUR până în 2028 este posibil, liderul social-democraților a spus:

„Eu nu aș exclude această variantă, sigur. Deocamdată trebuie să declare, să facă niște lucruri cei de la AUR. Și le-am mai spus aceste condiții pe care le avem. Și doi, să-și dorească să facă parte dintr-un guvern, pentru că eu cred că ei își doresc să fie în opoziție, să critice non-stop și, dacă se poate, să se organizeze alegeri anticipate. Ăsta-i planul politic”.

Editor : M.B.