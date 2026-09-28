Grindeanu nu îşi explică de ce Miruţă a venit la audieri împreună cu trei generali: Habar n-are de domeniu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat, luni, pe Radu Miruță, ministrul propus pentru Apărare, pentru că a venit la audierile din comisiile parlamentare însoţit de trei generali.

Grindeanu a fost întrebat dacă va exista o înţelege cu UDMR pentru crearea unei eventuale majorităţi parlamentare, având în vedere faptul că parlamentarii PSD au susţinut la audierile din comisii miniştrii propuşi în Guvernul Mureşan care fac parte din UDMR.

„Eu cred că ţine acest vot, ţine de profesionalismul miniştrilor. (...) Tanczos Barna e un ministru bun. A mai luat cineva aviz pozitiv, a luat domnul Nazare care nu e nici ungur, nu e nici pesedist. Adică oamenii care par a fi pregătiţi şi îşi ştiu domeniu şi care nu merg în stânga-dreapta cu generali lângă. Este incredibil ce s-a întâmplat. Această imagine eu n-am văzut-o”, a spus acesta la România TV, potrivit Agerpres.

Preşedintele PSD a menţionat că nu găseşte o explicaţie pentru care Miruţă a venit la audieri însoţit de generali.

„Eu nu găsesc o explicaţie în acest moment. Eu n-am mai văzut aşa ceva. S-ar putea să mai fi fost vreo audiere de acest tip. Nu mi-aduc aminte. Sunt destul de vechi, să spun aşa, şi am destulă experienţă. (...) Nu mi-a plăcut. Probabil e vorba de ceva mult mai practic. Habar n-are de domeniu şi i-a luat pe acei domni lângă, fiindcă înţeleg că în stânga era generalul Pleşa, dacă nu mă înşel, cel care care a negociat şi care a semnat toate contractele pe SAFE, în partea cealaltă - altceva. Omul cred că s-a ocupat în acest an doar de imagine şi chiar nu ştie. (...) Pentru mine a fost o surpriză modul în care a ales să facă. Problema e alta, dacă ar fi fost altcineva nominalizat la postul de ministru al Apărării, domnii generali de acolo ar fi mers?”, a mai spus Grindeanu.

Editor : Ș.R.