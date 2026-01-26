Live TV

Grindeanu: Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea economică trebuie aprobate în acelaşi timp

Data publicării:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri.

„Noi ne-am văzut azi la coaliţie pe o agendă discutată de săptămâna trecută legată de buget, legată de discuţiile care au avut loc la Ministerul Finanţelor pe pachetul de relansare şi legat de un anumit calendar pentru asumarea concomitent pe cele două pachete, unul de administraţie şi celălalt de relansare economică şi pe calendarul cu aprobarea bugetului. (...) Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar şi l-am spus şi astăzi în coaliţie, iar punctul meu de vedere a fost întărit şi de către domnul Kelemen Hunor, eu vă spun că PSD nu renunţă sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. (...) E clar că România are nevoie şi de aşa ceva pentru că de şase-şapte luni noi vorbim doar de tăieri, de dat oamenii afară, de restructurări, de creşteri de TVA, de creşteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze şi trebuie să ne ocupăm şi de partea cealaltă. Acest pachet de relansare a economiei este extrem de important din punctul nostru de vedere şi este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii. (...) S-a încercat astăzi un fel de decuplare a celor două pachete, dar eu cred că lucrurile au fost bine înţelese - amândouă pachetele trebuie să fie în acelaşi timp aprobate”, a declarat Sorin Grindeanu luni seară, la România Tv, potrivit Agerpres.

El a adăugat că e uşor să scazi deficitul doar prin creşteri de taxe şi impozite şi prin eliminări de investiţii.

„Reducerile de deficit în mod corect se fac şi prin creştere economică, iar ceea ce propune PSD prin aceste măsuri ar duce implicit la creşterea economică. (...) Sunt absolut convins, şi îi dau dreptate preşedintelui Nicuşor Dan, că nu era nevoie să creştem TVA”, a menţionat liderul PSD.

Citește și: PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică
hubert thuma, la o masa, zambeste
Un lider PNL cere public mai mulți bani de la Guvern înaintea ședinței cu Bolojan: „Administrația locală trebuie să aibă resurse”
2025-06-23-0686
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la Cotroceni, înainte de ședința tensionată a Coaliției. Banii țării, în discuție
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre înlocuirea lui Bolojan din funcția de premier: Coaliția are un acord
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Bolojan spune că nimeni nu i-a cerut demisia în ședința coaliției. „E foarte ușor să declari tot felul de lucruri”
Recomandările redacţiei
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare...
octavian berceanu
Cazul pădurii de la Băile Felix. Soluțiile fostului șef al Gărzii de...
2025-12-01 Octav Ganea-5581
Radu Miruţă: „Nu este plan pentru a tăia nici pensie, nici soldă...
Ultimele știri
Încă o femeie a fost omorâtă în bătaie de concubinul ei. Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie, retras ulterior
Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual
Un mort şi trei răniţi, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17. Trafic blocat complet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de volei care face furori cu ipostazele în care se fotografiază. Cum a apărut în vacanță
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut...
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”