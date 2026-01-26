Grindeanu: Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea economică trebuie aprobate în acelaşi timp

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu va accepta ca guvernul să îşi asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administraţia şi pe cel privind relansarea economică şi că în coaliţie s-a încercat decuplarea celor două pachete de măsuri.

„Noi ne-am văzut azi la coaliţie pe o agendă discutată de săptămâna trecută legată de buget, legată de discuţiile care au avut loc la Ministerul Finanţelor pe pachetul de relansare şi legat de un anumit calendar pentru asumarea concomitent pe cele două pachete, unul de administraţie şi celălalt de relansare economică şi pe calendarul cu aprobarea bugetului. (...) Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar şi l-am spus şi astăzi în coaliţie, iar punctul meu de vedere a fost întărit şi de către domnul Kelemen Hunor, eu vă spun că PSD nu renunţă sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. (...) E clar că România are nevoie şi de aşa ceva pentru că de şase-şapte luni noi vorbim doar de tăieri, de dat oamenii afară, de restructurări, de creşteri de TVA, de creşteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze şi trebuie să ne ocupăm şi de partea cealaltă. Acest pachet de relansare a economiei este extrem de important din punctul nostru de vedere şi este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii. (...) S-a încercat astăzi un fel de decuplare a celor două pachete, dar eu cred că lucrurile au fost bine înţelese - amândouă pachetele trebuie să fie în acelaşi timp aprobate”, a declarat Sorin Grindeanu luni seară, la România Tv, potrivit Agerpres.

El a adăugat că e uşor să scazi deficitul doar prin creşteri de taxe şi impozite şi prin eliminări de investiţii.

„Reducerile de deficit în mod corect se fac şi prin creştere economică, iar ceea ce propune PSD prin aceste măsuri ar duce implicit la creşterea economică. (...) Sunt absolut convins, şi îi dau dreptate preşedintelui Nicuşor Dan, că nu era nevoie să creştem TVA”, a menţionat liderul PSD.

Citește și: PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică

Editor : B.P.