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Grindeanu: „Parlamentarii puterii nu au depus nicio lege pentru restanțele din PNRR. Cine blochează miliardele de euro?”

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Sorin Grindeanu. Inquam Photos / George Călin
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Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa PNL și USR pentru că nu au depus niciun proiect de lege care să rezolve restanțele din PNRR, deși se vorbește despre o sesiune extraordinară în Parlament.

„A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților. Parlamentarii puterii nu au depus NICIUN proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus?!

Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o! Cine blochează miliardele de euro pentru România?!”, a scris liderul PSD, miercuri, pe Facebook.. 

Sorin Grindeanu susține că la Camera Deputaților au trecut, în 24 de ore, patru legi necesare pentru a primi banii europeni, în timp ce Senatul „a dormit pe el și a picat alte două proiecte”.

„Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?!”, a mai scris Grindeanu. 

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Editor : A.G.

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