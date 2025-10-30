Live TV

Grindeanu: Parteneriatul cu SUA e extrem de solid. Problema politică ține de aspecte pe care le-aș discuta cu președintele și premierul

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, actual președinte al Camerei Deputaților, afirmă că atunci „când vorbim despre securitatea României primul nostru obiectiv trebuie să fie întărirea armatei naționale”. Acesta precizează că „atât eu, cât și membrii PSD, credem cu tărie că trebuie să consolidăm și mai mult” colaborarea cu SUA, „verificată și testată în timp”. „Dar, acest lucru depinde în primul rând de noi, să știm care sunt obiectivele noastre și să știm cum le prezentăm astfel încât să fie îmbrățișate și de Partenerul strategic”, mai arată mesajul lui Sorin Grindeanu. El afirmă că „problema politică ține de alte aspecte pe care le-aș discuta oricând cu Președintele și Premierul”. 

„Când vorbim despre securitatea României primul nostru obiectiv trebuie să fie întărirea armatei naționale. Dar acest lucru este un obiectiv pe termen mediu și lung. 

În contextul regional actual, securitatea României beneficiază de sprijinul și eforturile constante ale vecinilor noștri europeni, dar mai ales de ajutorul Statelor Unite ale Americii.  

Pe Flancul Estic, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite este esențial pentru a asigura stabilitatea în zonă și este garanția că #România este protejată.  

De fiecare dată când diverse voci europene au vorbit despre o eventuală distanțare de SUA din perspectiva securității am ajuns la concluzia că avem nevoie de partenerii noștri americani și că numai împreună ne putem bucura de securitate și stabilitate.  

Prezența militarilor SUA în România este constantă și o dovadă clară a Parteneriatului Strategic. Deveselu sau Mihail Kogălniceanu reprezintă proiecte majore care ne arată că la nivel militar, la nivel de intelligence, Parteneriatul este extrem de solid. Problema politică ține de alte aspecte pe care le-aș discuta oricând cu Președintele și Premierul.  

Citește și: După AUR, și PSD l-a chemat în Parlament pe Bolojan. Ce explicații vor social-democrații de la premier 

Atât eu, cât și membrii #PSD, credem cu tărie că trebuie să consolidăm și mai mult această colaborare, verificată și testată în timp. Dar, acest lucru depinde în primul rând de noi. Să știm care sunt obiectivele noastre și să știm cum le prezentăm astfel încât să fie îmbrățișate și de Partenerul strategic.  

Cu siguranță, doar împreună putem construi o Românie mai sigură și mai puternică!”, arată mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării. 

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că, după plecarea celor 1.000 de militari americani din România, este îngrijorat de securitatea naţională a ţării noastre, în contextul războiului de la graniţă. 

Citește și: Sorin Grindeanu critică Guvernul privind comunicarea pe subiectul retragerii trupelor SUA și face din nou referire la Oana Gheorghiu 

