Grindeanu: „Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness. Am avut la putere cel mai anti-american guvern”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, neagă că ar fi discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii avute cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și a lansat un nou atac la Ilie Bolojan. „Este regretabil că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace”, a declarat liderul PSD.

„Pe scurt, rolul meu nu e să închei contracte și nici n-am discutat despre acest lucru. Dar poate că n-am fost destul de explicit ieri, fiindcă am văzut că acest lucru este legat de moțiunea de cenzură. Vă mai spun o dată, ca să înțeleagă toată lumea și toată propaganda lui Bolojan. Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstrul din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită și că guvernează prost”, a declarat, luni, Sorin Grindeanu.

„Eu m-am săturat de acești măscărici care au distrus toate relațiile comerciale construite de România cu efort în ultimii ani de zile. Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinații, lansând până la urmă minciuni și plângeri — am văzut plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărțit miliarde de euro din SAFE fără niciun fel de criteriu și care și-au bătut joc de industria națională de apărare? Și mai ales care au ales să dea cel mai mare contract din istorie unei firme străine: 8 miliarde de euro. Dacă vreți să discutăm serios despre gaze, acuma ar putea să vă spună prima dată domnul Bolojan de ce depozitele de gaze din România sunt umplute, astăzi, când vorbim, la mai puțin de 80% din capacitate. Mai e un pic și vine iarna. Acesta este sau nu, până la urmă, un atentat la siguranță și securitate energetică națională?”, a precizat liderul PSD.

„Eu nu am discutat în niciun moment despre contracte de gaze. Niciun moment! Că nu e treaba mea. Asta era treaba premierului demis, Ilie Bolojan, să se asigure că România are gaze, inclusiv pentru această iarnă. Dar nici măcar acest lucru nu l-a făcut cum trebuie. Să știți că eu susțin parteneriatul strategic cu SUA, care este cel mai important aliat al nostru în NATO, la fel cum susțin apartenența noastră la Uniunea Europeană. Știți ce este regretabil? Este regretabil, și-mi asum acest lucru, că am avut la putere în aceste luni cel mai anti-american guvern de la Revoluție încoace. Și asta demonstrează că avem nevoie urgent de un guvern care să repună relația cu Statele Unite ale Americii pe făgașul normal. Restul e un spectacol la care măscăricii, așa cum am spus, dincolo de încercarea de distrugere a relațiilor cu Statele Unite ale Americii, încearcă să-i creeze o aură lui Ilie Bolojan. Nu! Pe Ilie Bolojan l-au dat jos românii și bine au făcut”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, ar fi sugerat că SUA ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, care citează o sursă prezentă la discuții.

PSD a comentat afirmațiile din articolul publicat de The Wall Street Journal, făcând referire la discuții pe care Sorin Grindeanu le-ar fi avut cu ambasadoarea SUA în Grecia. Presa a scris despre o întâlnire la un restaurant din București, la 31 martie, la care ar fi participat liderul PSD, ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD) și consilierul prezidențial Florin Vlădică.

„Discutiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care țin de coridorul vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important. De altfel, am văzut că acest lucru se regăsește și în programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. Restul aspectelor semnalate sunt pure fabulații, care nu au făcut obiectul discuției”, este răspunsul PSD pentru Digi 24.

Editor : A.P.