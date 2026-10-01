Grindeanu: Pensiile sunt îngheţate de doi ani, nu e normal. Trebuie să schimbăm urgent direcţia greşită a ţării

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, într-un mesaj de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, că indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată şi că este alături de pensionarii României, „cei care au dus poate cea mai grea povară a austerităţii”.

„Trebuie să schimbăm urgent direcţia greşită a ţării, aşa cum cer aproape 90% dintre români. Astăzi, de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, sunt alături de pensionarii României, cei care au dus poate cea mai grea povară a austerităţii. De doi ani, pensiile sunt îngheţate, iar puterea de cumpărare s-a prăbuşit. Nu este normal şi nu este drept”, a scris Grindeanu pe Facebook.

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El a adăugat că respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe, ci în drepturi respectate, iar indexarea pensiilor, prevăzută de lege, trebuie să reînceapă să fie aplicată.

„Avem nevoie de un Guvern care să înţeleagă că demnitatea oamenilor care au clădit această ţară este mai presus decât contabilitatea obtuză”, a subliniat Grindeanu.

Mesajul acestuia vine după ce Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului.

Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţa de miercuri 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru învestitură şi 15 împotrivă.

Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru.





Editor : C.L.B.