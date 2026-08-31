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Grindeanu, prima reacție în scandalul Pahonțu: „După 20 de ani în funcție și la 36 de ani de la Revoluție, avem astfel de revelații?”

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Sorin Grindeanu a avut o primă reacție cu privire la șeful SPP după anchetele Recorder și Snoop, precizând că Lucian Pahonțu „trebuie să își clarifice” acuzațiile. Liderul PSD a transmis, însă, că nu va achiesa „la corul de aplaudaci la comandă” și că Serviciul de Protecție și Pază este „un serviciu extrem de profesionist”. 

„Să știți că bunicul meu a fost închis și torturat în perioada comunistă. Prin urmare, nu veți auzi de la mine niciun fel de cauționare a unui sistem represiv comunist.

Cred că dl. Pahonțu trebuie să își clarifice acele aspecte care sunt semnalate în ancheta jurnalistică. Ce pot să vă spun din experiența mea personală este că Serviciul de Protecție și Pază este un serviciu extrem de profesionist și apreciat inclusiv de partenerii externi”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la Sinaia. 

Liderul PSD a mai spus că ar trebui întrebați pe acest subiect foștii președinți ai țării, dar și actualul șef al statului și i-a criticat pe cei care „mâncau sarmale la Cotroceni și acum înjură”.

„Să îi întrebați pe foștii președinți Iohannis, Băsescu, Nicușor Dan și chiar pe Bolojan, care a fost președinte interimar, despre acest lucru.

Personal, nu voi achiesa la corul de aplaudaci la comandă. După 20 de ani în funcție și la 36 de ani de la Revoluție, avem astfel de revelații? Dar când am avut un procuror general precum Augustin Lazăr, fost procuror comunist, s-a sesizat cineva? Sau Monica Macovei, fost procuror comunist? Am avut atunci astfel de revelații?

Sau atunci când, de două ori, românii au ales un fost turnător la Securitate, am avut aceste revelații? Să știți că această ipocrizie nu o gust deloc și nu mă voi încolona în spatele celor care mâncau sarmale la Cotroceni și acum înjură”, a mai spus Grindeanu. 

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Editor : A.G.

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