Grindeanu: Programul „Anghel Saligny” e o linie roşie pentru PSD: „Urăsc să discutăm de decizii luate din pix, pe repede înainte”

Social-democraţii lucrează la un document tehnic privind investiţiile din programul „Anghel Saligny”, a anunţat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a precizat că miercuri reprezentanţii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România vor avea o discuţie pe această temă cu premierul Ilie Bolojan.

El a reafirmat că „Anghel Saligny” reprezintă o „linie roşie pentru PSD” și că investiţiile din acest program naţional trebuie să continue.

Luni, Grindeanu s-a întâlnit, la sediul central al PSD, cu reprezentanţii Consiliilor Judeţene şi cu primarii din judeţele unde PSD nu are preşedinţi de CJ.

„Urmare a discuţiilor de săptămâna trecută din coaliţie, a fost nevoie să facem acele discuţii aplicate legate de "Anghel Saligny", legate de proiectele pentru oameni, pentru comunităţile mici şi medii din România - proiectele legate de apă, gaz, canal şi drumuri. Sunt câteva concluzii care s-au desprins ca urmare a acestei întâlniri. Miercuri va exista o întâlnire a UNCJR cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Până atunci, colegii mei vor lucra la un document tehnic în ideea de a continua investiţiile pentru oameni - în apă, în canal, în gaz şi în drumuri. Miercuri, această discuţie trebuie să fie una tehnică, în niciun caz una politică, pentru că nu e politică să nu ai apă sau drum într-o comunitate, ţine de un standard de viaţă absolut necesar pentru România anului 2025”, a spus președintele PSD, la finalul şedinţei, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, trebuie analizat fiecare proiect.

„Eu urăsc să discutăm de decizii luate din pix, pe repede înainte şi pe procente. (...) Poate sunt instituţii unde poţi să reduci 50%, în altele poţi 5%, deci trebuie discutate proiect cu proiect. Sunt unele proiecte de drumuri, de exemplu, care sunt undeva la stadiul financiar de 75 - 76%, n-au mai facturat nimic din aprilie companiile respective, că nu s-a plătit de la Ministerul Dezvoltării, dar stadiul fizic real al acelui proiect este de peste 90%. (...) Este timp, pentru că vorbim de rectificare”, a explicat Grindeanu.

Un al doilea punct al discuţiilor s-a referit la pachetul doi de măsuri, context în care Grindeanu a reafirmat că PSD susţine o nouă asumare a răspunderii, dar doar pe eliminarea privilegiilor, pe măsurile fiscale fiind necesară o discuţie cu toate ministerele.

„Am spus - şi toată lumea a fost de acord - că o nouă asumare de răspundere ar trebui să fie abordată altcumva şi de asemenea toată lumea a fost de acord cu propunerea pe care am făcut-o. Putem să facem mâine o asumare de răspundere pe eliminarea privilegiilor de toate tipurile . (...) Şi PSD este dispus să intre rapid în acest proces de asumare a răspunderii pe eliminarea privilegiilor. Pe partea de alte măsuri fiscale - aici lucrurile ar trebui să fie mai aşezate. Cum? În primul rând, suntem într-o perioadă în care discutăm de rectificare bugetară, la care Ministerul Finanţelor, domnul Nazare, a început să lucreze şi unde e nevoie de o discuţie cu toate ministerele - să ştim ceea ce ne propunem până la sfârşitul anului, astfel încât să ne atingem toate ţintele macroeconomice. De acolo încolo, discutăm de măsuri fiscale din pachetul doi. (...) Am avut vineri o întâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe şi am transmis un set de propuneri către dânşii”, a adăugat liderul PSD.

El a mai spus că „ordinea corectă a lucrurilor este următoarea: Discutăm despre rectificare, ce sume de bani avem disponibile, ministrul Finanţelor închide discuţiile la Comisia Europeană legate de deficit. Deci, construim această rectificare având datele reale pe masă, după care vorbim de eventualele măsurile fiscale din pachetul doi, unele care pot să aibă efect inclusiv până la sfârşitul anului şi prin care vedem ce economii se fac, astfel încât "Anghel Saligny" să continue. Asta e linia PSD - e o linie roşie”.

