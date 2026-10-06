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Grindeanu: PSD e extrem de dezamăgit de alegerea făcută de Nicușor Dan. A fost clar când am ieșit de la Cotroceni că PSD nu are mandat

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Sorin Grindeanu Foto: Captură video
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Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat marţi că PSD e extrem de dezamăgit de anunțul făcut luni seară de Nicuşor Dan privind desemnarea lui Luca Niculescu ca premier. „Pentru mine, a fost destul de clar când am ieşit de la Cotroceni că nu are PSD mandatul”, a precizat Grindeanu, după şedinţa conducerii PSD. Întrebat despre o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan, liderul PSD a subliniat că nu este o „prioritate pe care să o avem noi în acest moment ca partid, dar nu mă apuc să fac excluderi”

„PSD e extrem de dezamăgit de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Nu spun că e neconstituțională sau că e în afara Legii, dar noi ne-am fi așteptat ca, după patru premieri de dreapta, să existe șansa celor care au câștigat alegerile, adică nouă să ni se dea acest mandat. L-am solicitat ieri. Am solicitat mandatul de prim-ministru.

Nu a existat niciodată o înțelegere între Nicușor Dan și PSD. A existat doar în mintea bolnavă a unora. Dacă aș fi fost eu, probabil ar fi dat de înțeles că urmam să fiu desemnat. Pentru mine a fost destul de clar, când am ieșit de la Cotroceni, că nu are PSD mandat”, a declarat Sorin Grindeanu.

Despre o posibilă suspendare a președintelui Nicușor Dan, liderul PSD a subliniat că nu este o „prioritate pe care să o avem noi în acest moment ca partid, dar nu mă apuc să fac excluderi”.

„Evident că există o nemulțumire în rândul membrilor PSD, legată de nominalizarea făcută de președinte. După patru premieri de dreapta care au eșuat, era firesc ca acest mandat să fie încredințat PSD-ului, de aici probabil și reacția unor parlamentari PSD. În acest moment, prioritatea pentru România este economia. Asta înseamnă un Guvern stabil, care să schimbe direcția de până acum, să relanseze economia și să protejeze puterea de cumpărare a românilor. Dar toată această, acest demers, vine din ce vă spuneam, din nemulțumirea, care nu este doar la nivel de Parlament, ci doar la nivel local. Nu mi se pare o prioritate pe care să o avem noi în acest moment ca partid, dar nu mă apuc să fac excluderi”, a explicat Grindeanu.

Editor : A.P.

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