Live TV

Grindeanu: PSD nu exclude remanieri. Miniștrii, chemați la întâlniri regionale de evaluare

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD ia în calcul remanieri guvernamentale, în funcție de rezultatele unei evaluări interne a miniștrilor, iar o decizie privind eventualele schimbări și viitorul partidului în coaliție va fi luată după consultările interne programate pentru 20 aprilie.

Liderul PSD a fost întrebat, miercuri seară, la România TV, dacă partidul pe care îl conduce este pregătit să facă şi remanieri, dacă autoevaluarea pe care partidul o va face va arăta că unul sau mai mulţi miniştri social-democraţi nu au performat.

„Evident că da”, a răspuns el.

El a explicat că la nivel intern PSD va organiza întâlniri regionale, la care vor fi invitaţi şi miniştrii partidului, pentru ca aceştia „să spună ce au făcut”.

„Şi vom decide cu toţii, împreună, unde e loc de mai bine”, a adăugat Grindeanu.

Cât despre viitorul PSD, dacă rămâne în coaliție sau trece în opoziție, Grindeanu a subliniat că o decizie va fi luată în urma consultării interne programate pentru 20 aprilie.

„Am avut discuții (miercuri, la Bruxelles – n.r.) cu colegii din Partidul Socialiștilor Europeni și voi informa despre situația politică din România – ce am declanșat noi la PSD și care este situația a zi a alianței politice din România. Din punctul nostru de vedere, colegii vor decide în 20 aprilie”, a mai spus președintele PSD.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
Digi Sport
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
