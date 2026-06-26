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Grindeanu: PSD nu mai înaintează o altă propunere. Nu ne temem de votul românilor. Mesaj pentru Bolojan: „Ar fi bine să înveți engleză”

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Sorin Grindeanu, Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
„Am acceptat un premier din partea unui partid clasat după PSD” PSD refuză să susțină din Parlament un Guvern din care nu face parte „Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă” „PSD nu mai înaintează o altă propunere” Grindeanu, atac la Ilie Bolojan

Liderul Sorin Grindeanu a anunțat vineri că PSD nu va mai înainta nicio altă propunere în negocierile pentru formarea noului Guvern, acuzând PNL, USR și UDMR că prelungesc deliberat criza politică. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Grindeanu a transmis că social-democrații nu se tem „de votul cetățenilor” și a lansat un atac direct la adresa lui Ilie Bolojan: „Vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci!”.

Mesajul vine la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că discuțiile cu liderii fostei coaliții au intrat din nou în impas, deși marți părea conturată o soluție. Șeful statului a acuzat PNL că și-a schimbat poziția față de varianta unui guvern minoritar PSD, susținut din Parlament.

În acest context, Grindeanu susține că PSD a fost singurul partid consecvent în toată această perioadă.

PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică.”

Liderul PSD afirmă că partidul său nu va mai accepta negocieri pe care le consideră sterile.

„PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României.”

În același mesaj, Grindeanu îi acuză direct pe liberali, USR și UDMR că tergiversează formarea Executivului.

„PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii.”

„Am acceptat un premier din partea unui partid clasat după PSD”

Grindeanu susține că PSD și-a menținut aceeași linie de negociere încă de la începutul crizei și că a făcut deja concesii.

PSD a avut aceeași poziție de la bun început. Am urmărit formarea unui guvern stabil și funcțional.”

El spune că una dintre cele mai importante concesii a fost acceptarea ideii ca premierul să provină dintr-o formațiune clasată sub PSD la alegeri.

PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile. Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri.”

Liderul social-democrat respinge și ideea reluării rocadei guvernamentale.

Despre rotative. În acordul politic anterior PNL a exercitat deja prima parte a rotației la conducerea Guvernului. Nu există niciun argument de echitate care să justifice reluarea acestui mecanism de la început.”

PSD refuză să susțină din Parlament un Guvern din care nu face parte

Una dintre liniile roșii trasate de Grindeanu este susținerea unui guvern fără participarea PSD.

„PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic.”

Acesta spune că partidul este pregătit să intre la guvernare și că are deja o formulă stabilă.

PSD este pregătit să guverneze. Avem un program clar, un acord politic respectat și o majoritate stabilă.”

Totodată, Grindeanu sugerează că ceilalți parteneri încearcă doar să prelungească actualul interimat.

Ceilalți poate vor doar să guverneze încă două luni ca interimari.”

„Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă”

În final, liderul PSD spune că negocierile au ajuns la limită și că este momentul unei decizii clare.

PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă.”

Grindeanu avertizează că actualul Parlament riscă să nu mai poată produce o majoritate funcțională.

PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă.

„PSD nu mai înaintează o altă propunere”

Acesta invocă și responsabilitatea față de electorat, spunând că partidul nu mai poate merge mai departe cu alte compromisuri.

PSD are o datorie față de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor și votanților noștri noi concesii.

Concluzia mesajului este una fermă: „PSD nu mai înaintează o altă propunere.”

Grindeanu, atac la Ilie Bolojan

În final, liderul social-democrat lansează și un atac direct la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan.

Le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România! P.S. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci!”

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Editor : Ș.A.

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