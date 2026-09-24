Live TV

Grindeanu: PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureşan. „Nici măcar nu au trimis un program de guvernare”

Data actualizării: Data publicării:
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, că social-democraţii nu aleargă după întâlniri cu premierul desemnat Siegfried Mureşan şi cu echipa acestuia şi a amintit că în cursul zilei de miercuri a fost disponibil, dar Mureşan nu a venit pentru a avea un dialog. Grindeanu a adăugat că premierul desemnat nu a considerat nici măcar politicos să trimită social-democraţilor programul de guvernare.

Sorin Grindeanu a declarat, joi, că nu a vorbit deloc cu premierul desemnat, iar în zilele viitoare nu va fi disponibil, întrucât are întâlniri cu colegii din teritoriu.

„Eu sunt deschis. În zilele următoare nu o să fiu. Am un program pe care îl cunoaşteţi, nu o să fiu în Bucureşti, dar colegii mei sunt. Dacă se doreşte a se discuta pe programul de guvernare, nu pe ceea ce am văzut ieri, evident că suntem disponibili”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat ce părere are despre faptul că preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea fi vicepremier sau ministru al Afacerilor Interne în viitorul Executiv, liderul PSD a răspuns: ”E treaba lor. Deocamdată, nu au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare pentru că ceea ce s-a trimis aseară nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după...şi PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureşan şi cu echipa domniei sale. Dacă doreşte să aibă dialog...ieri am fost aici aproape toată ziua până după- amiază. Apoi l-am anunţat că sunt la partid. Am fost disponibil. Mai sunt câteva ore, apoi intru într-un program care ţine de întâlniri regionale pe care le am cu colegii din PSD”.

El a mai fost întrebat dacă există vreo posibilitate ca PSD să voteze guvernul Mureşan.

„Păi la modul cum se comportă domnul Siegfried Muresan, dumneavoastră, ce credeţi? Eu nu văd că există această posibilitate, sau e una extrem de redusă. Modul în care înţelegi să tratez pe cei de la care aştepţi voturi înseamnă că avem noi dreptate şi anume că domnia sa chiar nu-şi doreşte să fie prim-ministru, domnia sa îşi doreşte să facă un joc politic cum l-a făcut şi peste vară, încercând să-şi crească anvergura politică”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

PSD a anunţat că nu susţine învestirea Guvernului Mureşan.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
2026-09-22-4208
5
Călin Georgescu și Ionel Rusen au scăpat de arest. Fostul candidat mers la Poliția Buftea...
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Digi Sport
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan inquam george calin
Ce spune Nicuşor Dan despre o eventuală nouă nominalizare de premier și despre o eventuală guvernare PSD - AUR
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan vrea să înființeze o singură Poliție Națională și un ghișeu unic pentru cetățeni. Ce spune despre pensiile speciale
Declaratii sustinute de premierul desemnat, Siegfried Muresan, pentru formarea guvernului si reprezentantii PNL, USR, UDMR si ai minoritatilor din Parlamentul Romaniei,
PNL, USR și UDMR au făcut prima schiță a cabinetului Mureșan. Ce ministere își doresc partidele (surse)
nicusor dan in fata la onu, in new york
Nicușor Dan: „Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce îmi doresc. Alegerile anticipate sunt rele”
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
Hubert Thuma: „Guvernul Mureșan trebuie votat, fără alte amânări. Locul PNL este la guvernare, nu în tribună”
Recomandările redacţiei
leu euro
La cât ar putea ajunge euro dacă România va fi retrogradată la...
Screenshot 2026-09-24 083648
Radu Miruță, despre drona prăbușită în județul Suceava: Are...
Screenshot 2026-09-24 112656
Guvernul a publicat veniturile șefilor companiilor de stat și...
udmr nicusor dan kelemen hunor
Cum comentează Nicuşor Dan afirmaţia lui Kelemen Hunor conform căreia...
Ultimele știri
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
Ce ne așteaptă la iarnă, după o toamnă cu temperaturi de peste 38°C. Avertismentul unui climatolog
Nicușor Dan a declarat că nu a făcut analize medicale de când e președinte: „Mă simt foarte bine”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în...
Fanatik.ro
Gică Hagi l-a lăsat acasă pe Marius Corbu, jucătorul de 1,7 milioane de euro: decizia pentru Cătălin Cîrjan...
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
„Dumnezeu m-a salvat! Eram paralizat”. Confesiune tulburătoare a lui Daniel Pancu despre legătura cu...
Adevărul
Trump, Xi și Putin îmbătrânesc la putere. Ce se întâmplă când autocrații nu au un plan de succesiune
Playtech
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat "mască" pe italieni, apoi și-a luat soția și a plecat din Peninsulă
Pro FM
Kelly Clarkson, schimbare radicală de look la 44 de ani. Cum arată acum cu noua tunsoare
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fără machiaj, cu părul în vânt și toată un zâmbet. Ana de Armas, în costum de baie, în vacanța pe iaht
Adevarul
Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de...
Newsweek
Care pensionari sunt scutiți de la plata CASS deși au pensie peste 3.000 lei? Ce condiții trebuie îndeplinite?
Digi FM
De la o programare la salon la patru ani de procese. O femeie trebuie să plătească 8.800 de lei pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...