sorin grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
PSD nu va negocia amendamentele

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, că social-democrații vor hotărî duminică, în ședința de la partid, dacă vor vota bugetul sau vor depune amendamente și a adăugat că, în cazul în care ele vor fi depuse, nu vor fi negociate. El a apelat la buna credință a parlamentarilor.

„Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a spus Grindeanu, după plenul reunit în care a fost aprobată cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul României.

Întrebat dacă el personal s-a decis cum va vota, liderul PSD a răspuns: „M-am gândit, da, am o idee, dar e prea devreme. Azi e miercuri, până duminică se mai pot întâmpla lucruri, hai să aşteptăm”.

Citește și: Ministrul Muncii, nemulțumit de buget. Florin Manole: „Pachetul de asistență socială este mai mic cu un miliard de lei”

PSD nu va negocia amendamentele

Referitor la posibilitatea ca PSD să negocieze susținerea pentru amendamentele depuse, inclusiv cu partidele din Opoziție, Grindeanu a precizat:
„Nu, nu vom face acest lucru. (…) Noi venim cu amendamente care pot să fie votate, sau nu, fără negocieri. Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce? Astea sunt lucruri care pot să fie votate, sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. Eu o să apelez la buna credinţă a parlamentarilor. Nu vor ezista niciun fel de negocieri politice”.

Citește și: Ciolacu, nou atac la Bolojan: S-a ajuns în martie fără buget, iar asta spune totul despre incompetența economică a premierului

Întrebat despre riscul ca România să intre într-o criză politică în eventualitatea unei decizii a PSD de a nu rămâne în coaliție, Grindeanu a comentat: „Haideţi, mai avem mult până atunci”.

Citește și: Coaliția intră din nou în ședință, după publicarea bugetului. Liderii PSD sunt nemulțumiți: „Nu mai putem continua cu Bolojan premier”

