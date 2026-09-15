Grindeanu pune scăderea competitivității României pe seama măsurilor lui Bolojan. „Ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia”

Sorin Grindeanu a criticat măsurile economice luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și susține că România a pierdut 12 locuri în clasamentul mondial al competitivității într-un singur an. Liderul PSD a afirmat că țara noastră a fost depășită de Kenya și că riscă să ajungă în competiție cu state precum Botswana, Nigeria și Namibia.

„Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depăşită de ţări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivităţii! Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivităţii globale doar într-un singur an! An în care firmele româneşti au primit nu măsuri de sprijin pentru a face faţă concurenţei globale, ci creşteri de taxe şi preţuri-record la energie, gaze şi combustibili”, spune Sorin Grindeanu, marți într-o postare pe Facebook.

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Grindeanu: „Interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO”

Liderul PSD afirmă că se împlinește un an de când partidul a propus un plan pentru relansarea economiei, bazat pe stimulente fiscale pentru investiții.

„De atunci şi până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO! Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria şi Namibia, fiindcă state din regiune - precum Bulgaria sau Polonia - sunt deja în faţa noastră. Acestea sunt perspectivele sumbre ale României dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia”, menționează Grindeanu.

„România nu poate continua cu un «administrator taie-tot»”

Președintele PSD susține că România are nevoie de o schimbare de abordare economică și de un guvern care să sprijine companiile românești.

„Iată de ce România nu poate continua cu un „administrator taie-tot”. Are nevoie de un guvern care construieşte şi care valorizează sprijinirea firmelor româneşti”, mai spune liderul PSD.

Editor : Ana Petrescu