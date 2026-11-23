Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns luni criticilor aduse de Ilie Bolojan față de modul în care social-democrații vor să facă reforma administrativ teritorială. „E o veste foarte proastă pentru cei care doar au mimat reforma”, a spus Grindeanu, susținând că Bolojan „este total debusolat și se încurcă narative”. Cu toate acestea, șeful PSD îl invită pe liberal să contribuie la realizarea reformei.

După ședința Biroului Permanent Național al PSD, Grindeanu a anunțat care sunt „următorii pași în ceea ce privește reforma administrației publice”.

„Prima etapă, cea a unificării voluntare a localităților mici, este deja pusă în transparență. De vineri am stabilit, împreună cu colegii mei, un calendar de deplasări în țară, în care vom discuta cu oamenii și cu primarii din fiecare județ acest proiect și mai ales beneficiile pentru cetățeni și pentru comunități.

Vom face această reformă împreună cu cetățenii, și nu împotriva lor. Prima întâlnire e mâine la Suceava, unde voi participa și unde voi avea o primă discuție cu aleșii locali din județul Suceava. Așadar, este o veste foarte bună pentru români și o veste foarte proastă pentru cei care doar au mimat reforma”, declarat șeful PSD.

Sorin Grindeanu îi răspunde lui Ilie Bolojan, după ce președintele PNL a criticat modul în care social-democrații vor să facă reforma teritorială.

„Timp de un an și jumătate am văzut că domnul Bolojan este total debusolat și se încurcă narative. Ba nu e bună reforma, ba e necesară, ba apoi vine și el cu un proiect, când vede că lucrurile se mișcă. Eu le transmit tuturor: acesta este un proiect pentru România, de care România are nevoie, la care este invitată toată lumea să contribuie, inclusiv domnul Bolojan. Și această invitație îi rog să o citească în următoarea cheie, și anume în aceea de a ieși din confruntări politice. E vorba de a înțelege că trebuie să aducem România din anul 1968, când a fost făcută ultima reformă a administrației publice locale, în anul 2026, 2027”, a spus acesta.

Declarațiile vin după declarațiile lui Ilie Bolojan, potrivit cărora proiectul reformei teritoriale propus de PSD „a fost demarat în mod neserios”.

„Este o fractură logică între tot ceea ce au făcut până acum şi anunţurile pe care le fac, dar sunt de tipul celor cu care s-au obişnuit: promisiuni care sunt făcute, care sunt amânate în speranţa că românii vor uita de ele”, mai afirma șeful PNL.

„Beneficii” pentru comasarea voluntară

Grindeanu a reamintit „beneficiile” pentru localitățile care optează pentru comasarea voluntară.

„Foarte pe scurt, vreau să reamintesc beneficiile unirii benevole sau voluntare pentru cetățeni: impozite reduse la jumătate pe casă și pe teren timp de 5 ani și cel puțin 4 milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate beneficiară. Și aici vorbim despre apă, canalizare, gaze, drumuri, școli și dispensare. În plus, comunitățile care, prin unire ajung la minim 2.500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare.

Vreau să fiu foarte clar: noi unim primării, nu desființăm localități, fiindcă e o nuanță extrem de importantă. Identitatea comunităților rămâne în mod evident. Serviciile publice, în schimb, vor fi mult mai accesibile cetățenilor, oamenilor. Actele, buletinele rămân valabile. Iar proiectele în derulare evident că vor continua. Nu vrem să fie o reformă făcută pe hârtie și impusă de la București. Vrem o reformă făcută împreună cu oamenii, care să ducă la administrații mai puternice, investiții mai mari și, bineînțeles, servicii mai bune pentru fiecare comunitate. Ăsta este scopul acestei reforme”, a subliniat acesta.

Editor : C.L.B.