Grindeanu, reacție după decizia CCR privind tăierea pensiilor magistraților: „Acum Pîslaru să-și facă treaba”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, după decizia CCR privind tăierea pensiilor magistraților, că acum e momentul ca Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, să-și facă treaba „să nu pierdem” cele 230 de milioane de euro din PNRR.

„E bine că s-a închis acest subiect. De acum încolo e treaba ministrului Dragoș Pîslaru să-și facă treaba de ministru”, a declarat Grindeanu.

„Am încredere că dacă își face bine treaba, nu vom pierde acești bani”, adaugă el.

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților. Prin urmare, judecătorii Curții au decis că legea este constituțională.

