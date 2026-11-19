Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus la Digi24 că reforma administrativ-teritorială trebuie făcută într-un calendar asumat. „Dacă pierdem timpul, s-ar putea să nu se mai întâmple”, a subliniat el. Grindeanu a adăugat că reforma trebuie să aibă în centru cetățeanul, dar s-a ferit să spună dacă vor exista și concedieri în urma comasării unor localități sau județe.

„În primul rând trebuie să facem reformă. Ceea ce s-a întâmplat în România în ultimul an și jumătate, așa-numita reformă a administrației făcută de vechiul guvern, a fost de fapt o concediere a unor persoane, pornind de la femei de serviciu, sau până la, poate, și funcționari publici, care și-au găsit după aceea locul prin alte instituții, pe la Asociația comunelor și prin alte părți. Aia nu e reformă, aia este concediere.

Reforma e ceea ce încercăm noi să facem acum. România are împărțirea aceasta administrativă din 1968. De atunci, teritoriul administrativ al României și împărțirea este de acest tip”, a spus Grindeanu.

„România are nevoie să ajungă, să arate și din punct de vedere administrativ în secolul 21. Dar trebuie să ne ghideze ceva. În centrul acestei unificări de comune, de localități și așa mai departe, chiar și de județe, trebuie să stea cetățeanul.

Cetățeanul trebuie să înțeleagă și va înțelege, printr-o foarte bună comunicare, că e în folosul său să existe această unire și unificare de comunități. Cred că mâine, Ministerul Dezvoltării va pune în transparență prima formă de proiect de ordonanță legată de această unificare benevolă. Vor vedea că vor avea reduceri la impozitele locale pe 4-5 ani de 50%”, a adăugat el.

„Criteriile sunt inclusiv de eligibilitate pentru proiectele europene și pentru programe naționale. Sunt lucruri care țin de servicii publice pe care o comunitate puternică poate să le ofere cetățeanului, spre deosebire de o comunitate slabă.

Șapte din zece localități din România, în acest moment, nu se pot susține economic. Dar nu reducerea cheltuielilor trebuie să fie - și asta este o componentă extrem de importantă - dar cea mai importantă componentă este cetățeanul, românul, care trebuie să beneficieze de servicii publice mai bune, iar o localitate care nu se poate întreține nu poate să ofere așa ceva. Noi trebuie să venim în perioada următoare și să explicăm aceste lucruri și românii vor înțelege și o să vedeți cât de multe localități din România se vor uni”, a continuat șeful PSD.

„Mai vreau să înlătur ceva. Nu dispare nicio localitate. Localitățile rămân la fel, nu se șterg de pe hartă localitățile. Nu despre asta este vorba. E vorba de o nouă reorganizare”, a subliniat el.

Grindeanu a spus că o altă obiecție auzită în spațiul public a fost accea că oamenii din localitățile implicate în comasare vor trebui să-și schimbe cărțile de identitate.

„Nu trebuie să-și schimbe nimeni nimic. Putem să facem toate aceste lucruri prin reglementare ale legii, astfel încât să venim în ajutorul cetățeanului, nu să-l încurcăm. Dar cred că asta este abordarea și să știți că nu voi ceda”, a spus Grindeanu.

„Cu toate dezbaterile care sunt foarte bune - și trebuie să existe dezbateri în perioada următoare și e foarte bine să existe, atât la nivel local cât și la nivel central - reforma administrației publice locale din România trebuie să se întâmple. Și dacă e vreun partid politic care poate să facă acest lucru, e Partidul Social-Democrat. Restul sunt așa, pe margini, la aplauze și la fluierături și la critici”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că PSD e dispus că asculte ce au de spus alte partide: „Dacă vin cu argumente valide legate de această reformă, n-am niciun motiv să nu le preiau. Sau Ministerul Dezvoltării, sau guvernul, nu văd de ce ar avea motive să înlăture argumente care vin în ajutorul acestei reforme. Doar că noi o facem, alții doar au dat din gură”.

„Dacă se vor gândi să facă moțiune, evident, e un mijloc constituțional, dar asta nu mă sperie nici pe mine, nici pe colegii mei. Dacă crede cineva că anunțurile astea pe care le-am văzut zilele astea cu moțiunile de cenzură pe acest subiect ne fac să dăm înapoi, se înșală. Din contră”, a subliniat el.

În ceea ce privește obiecțiile UDMR la acest plan reorganizare, șeful PSD a spus: „Nu e vorba doar de UDMR. Săptămâna trecută, eu am avut o discuție și cu grupul minorităților naționale altele decât UDMR și, evident, trebuie să existe și criterii care țin de respectarea drepturilor minorităților. Nimeni nu a spus că nu trebuie să ținem cont de acest lucru și, evident, vor fi prinse aceste lucruri în acest pachet legislativ. Nu cred că e cineva care să-și dorească să treacă peste aceste lucruri. România e un bun exemplu din acest punct de vedere, de respectare a drepturilor minorităților. Trebuie să adaptăm acel cadru legal și să respectăm în continuare drepturile minorităților. Sunt lucruri care prin dialog pot să fie rezolvate, dar aici nu trebuie să existe orgolii politice”.

„Dacă e să vorbim din punct de vedere politic, am văzut domni care se îngrijesc foarte mult de soarta PSD-ului și că pierdem foarte mulți primari și președinți. Noi avem în jur de 1.700 de primari și 25 de președinți de Consilii Județene, din 41. De obicei, cei care plâng de grija noastră nu ne-au vrut niciodată binele. Eu îi anunț așa, că Partidul Social Democrat își va gestiona lucrurile în intern așa cum a făcut tot timpul, că Partidul Social Democrat va face această reformă, cu toate riscurile”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că e deschis la colaborare cu alte partide, dar „nu cu o spoială din astea de colaborare sau cu jocuri politice, că atunci ne pierd de parteneri”.

Întrebat dacă vor fi concediați oameni, în urma acestor comasări, Grindeanu a spus: „Pentru mine reforma nu înseamnă concediere. În momentul în care unifici două localități, sigur, cu o perioadă de grație, din punctul meu de vedere obligatorie, fiindcă vorbim de acte, vorbim de teritorii administrative, vorbim de lucruri care țin de o bună administrație. Pentru că, repet, în centrul acestei reforme trebuie să stea cetățeanul, care trebuie să aibă o viață mai bună și servicii publice mai bune. O localitate care nu se poate susține economic, nu poate să ofere servicii publice bune cetățeanului. Și atunci, dacă plecăm de la această realitate, sau de la acest scop, atunci trebuie să găsim pârghiile necesare, care nu țin doar de numărul de locuitori. Eu pot să vă dau exemple în România, de localități care sunt până în 1.500 de locuitori, dar care se susțin economic, care au venitul pe cap de locuitor foarte bun și care se gestionează. Nu doar numărul de locuitori a unei localități e important, sunt alte cinci criterii, care țin de venitul pe cap de locuitor, de conectivitate, de nivelul serviciilor publice”.

„Toate acestea, în mod sigur, pot fi îmbunătățite, urmare a dialogurilor pe care e obligatoriu să le aibă guvernul în perioada următoare, atât la nivel local, în acele comitete județene, cât și la nivel central”, a mai spus Grindeanu.

El a spus, referitor la un studiu al Academiei Române pe această temă, că „nimic nu trebuie dat la o parte, dar nu trebuie pierdut timpul”.

„Pentru că dacă pierdem timpul, din acest punct de vedere, o lălăim și s-ar putea să nu se mai întâmple. Această reformă trebuie făcută într-un calendar foarte clar, asumat, astfel încât românii să știe beneficiile și trebuie explicate foarte bine”, a continuat el.

Întrebat în legătură cu afirmațiile primarului Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, care a spus că PSD a primit obligația de a face reforma administrativă „în plic de la președintele Nicușor Dan”, Grindeanu a răspuns: „Nu comentez prostii”.

Editor : M.B.