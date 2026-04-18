Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de stat înseamnă să furi toată cămara. Ăsta e adevăratul șobolănism

grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că, din punctul său de vedere, la momentul actual, România și guvernul nu mai funcționează. Liderul social-democraților a afirmat că atunci „când te gândești să vinzi companiile de stat profitabile” înseamnă să furi „toată cămara”. Președintele PSD s-a referit la o declarație recentă a premierului Ilie Bolojan, care a spus că, după ce „a deschis cămara statului”, a descoperit „niște șobolani care rod proviziile” și interese deranjate de reforme.

„Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți, ceilalți ne urmăresc pe noi”, a spus Sorin Grindeanu.

„Noi stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz și toate companiile - CEC, Portul Constanța - astea sunt șobolănismele adevărate, despre astea este vorba și cred că la asta s-a referit Ilie Bologan, ieri, când vorbea de asta. Tot spunea de cămări... asta de fapt înseamnă să furi cămara cu totul, când faci lucruri de tipul ăsta.

Când te gândești să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica, Hidroelectrica, toate aceste companii sunt companii pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri și dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă, de fapt, să furi toată cămara și ăsta e adevăratul șobolănism”, a afirmat liderul PSD.

În acest moment, România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă şi actul de guvernare este unui incoerent. Fie că eşti social-democrat, userist, liberal, ungur, orice, sau minoritar, făcând parte din grupul minorităţilor naţionale, nu cred că eşti mulţumit astăzi de modul în care funcţionează guvernul coaliţiei din care faci parte. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor şi asta nu este o guvernare pentru români. Şi atunci, părerea mea personală este că trebuie să facem ceva astfel încât să revenim la priorităţile românilor”, a adăugat liderul social-democrat.

Ilie Bolojan a declarat, vineri, că măsura privind vânzarea de pachete de acțiuni la companiile de stat este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în ultimele luni. Premierul a susținut că, după ce „a deschis cămara statului”, a descoperit „niște șobolani care rod proviziile” și interese deranjate de reforme. Șeful Executivului a adăugat că, în fața criticilor, „întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice, dar trebuie să vedem problemele de fond”.

Premierul a anunțat, joi seara, direcţiile de acţiune pentru reforma primelor 22 de companii ale statului și a explicat că „nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici”.

soigu si putin foto kremlin ru
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
sistem patriot
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, înainte de „Momentul adevărului”: Este evident că, așa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la Biblioteca Națională. Care e planul Opoziției
simion georgescu 2
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George Simion și Călin Georgescu se întâlnește la Biblioteca Națională
Bogdan-Ioachim Bulete
Bogdan-Ioachim Bulete a fost revocat din funcția de guvernator al Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. Cine preia postul
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Ministrul Economiei, Irineu Darău: Nu am auzit vreun antreprenor pe unde am fost, în ţară, să ceară căderea Guvernului
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Focuri de armă, în timp ce...
Dario Amodei / Donald Trump
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce...
Macron Receives Cecile Kohler and Jacques Paris at Elysee - Paris
Mărturia profesoarei franceze care a rezistat „torturii albe” din...
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Măsuri de criză la Spitalul Floreasca din București, care riscă să...
Nicuşor Dan lansează o consultare largă cu privire la locul, rolul şi priorităţile României în Uniunea Europeană
Proaspăt intrat în grațiile lui Trump, Lukașenko spune că liderul american este „vremelnic” și „nu va realiza nimic”
Captură uriașă la Giurgiu. Peste o tonă de tutun ilegal a fost descoperită într-o dubă
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
FCSB, victima propriei popularități! Situație delicată pentru Mirel Rădoi
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Oana Pellea, revoltată după ce imaginea tatălui ei a fost folosită fără drept: „Păcat este că profitați de...
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Semnalul de alarmă tras de salvamontiști după ce șerpii sunt tot mai des întâlniți pe munte. Simptomele...
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...