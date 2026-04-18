Sorin Grindeanu a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că, din punctul său de vedere, la momentul actual, România și guvernul nu mai funcționează. Liderul social-democraților a afirmat că atunci „când te gândești să vinzi companiile de stat profitabile” înseamnă să furi „toată cămara”. Președintele PSD s-a referit la o declarație recentă a premierului Ilie Bolojan, care a spus că, după ce „a deschis cămara statului”, a descoperit „niște șobolani care rod proviziile” și interese deranjate de reforme.

„Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți, ceilalți ne urmăresc pe noi”, a spus Sorin Grindeanu.

„Noi stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz și toate companiile - CEC, Portul Constanța - astea sunt șobolănismele adevărate, despre astea este vorba și cred că la asta s-a referit Ilie Bologan, ieri, când vorbea de asta. Tot spunea de cămări... asta de fapt înseamnă să furi cămara cu totul, când faci lucruri de tipul ăsta.

Când te gândești să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica, Hidroelectrica, toate aceste companii sunt companii pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri și dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă, de fapt, să furi toată cămara și ăsta e adevăratul șobolănism”, a afirmat liderul PSD.

„În acest moment, România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă şi actul de guvernare este unui incoerent. Fie că eşti social-democrat, userist, liberal, ungur, orice, sau minoritar, făcând parte din grupul minorităţilor naţionale, nu cred că eşti mulţumit astăzi de modul în care funcţionează guvernul coaliţiei din care faci parte. Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor şi asta nu este o guvernare pentru români. Şi atunci, părerea mea personală este că trebuie să facem ceva astfel încât să revenim la priorităţile românilor”, a adăugat liderul social-democrat.

Ilie Bolojan a declarat, vineri, că măsura privind vânzarea de pachete de acțiuni la companiile de stat este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată în ultimele luni. Premierul a susținut că, după ce „a deschis cămara statului”, a descoperit „niște șobolani care rod proviziile” și interese deranjate de reforme. Șeful Executivului a adăugat că, în fața criticilor, „întotdeauna vom avea o zonă de vuvuzele politice, dar trebuie să vedem problemele de fond”.

Premierul a anunțat, joi seara, direcţiile de acţiune pentru reforma primelor 22 de companii ale statului și a explicat că „nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici”.

