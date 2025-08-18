Sorin Grindeanu a declarat, luni, întrebat despre afirmația lui George Simion că AUR e dispus să guverneze alături de PSD, că în mandatul său de președinte al social-democraților acest lucru nu se va întâmpla.

„Nu vă supărați, noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg, este un partid serios, nu facem decizii pe picior”, a spus Grindeanu.

El mai spune că, în mandatul său, PSD nu va face coaliție cu AUR.

Reacția vine după ce șeful AUR a declarat săptămâna trecută că AUR vrea să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu.

„Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri.

Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”,a afirmat George Simion, într-o intervenție la Realitatea Plus.

George Simion a mai declarat Partidul Social Democrat are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu. Va face lucrul ăsta? Asta aș fi făcut-o eu în calitate de președinte al țării. Am spus-o de multe ori că eu, chiar dacă nu am dovezi, altele decât cele pe care le-am publicat, altele decât faptul că nu ne-a fost permis accesul la cele trei milioane două sute de mii de voturi suplimentare. Eu consider că acest scrutin a fost fraudat și sper să apară și mai multe voci din poporul român care să vadă acest lucru și să se ralieze acestei opinii. Domnul Călin Georgescu trebuia să fie în fruntea românilor și trebuie să fie în fruntea românilor”, a mai spus șeful AUR.

Editor : C.L.B.