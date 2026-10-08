Grindeanu respinge un guvern minoritar PSD sau tehnocrat și cere o coaliție cu PNL și UDMR: „Aceste șmecherii trebuie date la o parte”

Sorin Grindeanu respinge atât varianta unui guvern tehnocrat, cât și pe cea a unui executiv minoritar PSD, susținând că România are nevoie de un guvern sprijinit de o majoritate parlamentară clară și stabilă. Într-un interviu la Antena 3 CNN, liderul social-democrat a pledat joi pentru o formulă de guvernare asumată de PSD, PNL și UDMR, cel puțin până în primăvară, când ar urma să fie făcută o evaluare a situației. Grindeanu a avertizat că un guvern susținut doar de o majoritate de conjunctură ar deveni vulnerabil imediat după învestire.

Întrebat dacă susține varianta unui guvern tehnocrat, Sorin Grindeanu a respins această posibilitate, argumentând că un asemenea executiv nu ar avea susținerea politică necesară pentru a lua decizii dificile. „E o variantă slabă, care nu face decât să înrăutățească lucrurile din punctul nostru de vedere”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a avertizat că lipsa unei majorități parlamentare stabile ar putea duce la modificări majore ale proiectului de buget și la blocaje în activitatea guvernului. „Ce se va întâmpla, vă spun, când vom avea un guvern de acest tip, care din prima săptămână nu va mai fi asumat de nimeni. Va intra un buget cu, nu știu, un deficit de 5,8 și va ieși cu 1,5. Și se vor găsi majorități de conjunctură pe fiecare amendament în parte”, a explicat acesta.

PSD respinge și varianta unui guvern minoritar

Liderul social-democrat a exclus și posibilitatea formării unui guvern minoritar PSD, insistând că responsabilitatea guvernării trebuie împărțită între partidele care au participat la conducerea țării în ultimii ani.

„Eu cred că am fost destul de clar astăzi, spunând că PSD-ul își dorește să fie parte a soluției, dar nu în orice condiție. Îmi doresc ca și ceilalți să-și asume această perioadă. Dacă vor înțelege apelul meu, vom găsi un numitor comun. Fiindcă, la sfârșitul zilei, nu trebuie să fie unul fraierit și unul șmecher. Scuzați-mi limbajul. Dar cam așa pare”, a afirmat Grindeanu.

El a susținut că PSD, PNL și UDMR au responsabilitatea de a găsi împreună o soluție pentru depășirea perioadei dificile, chiar dacă participarea la guvernare ar putea avea costuri electorale.

„Și asta, chiar dacă înseamnă că va pierde electoral și PSD-ul și PNL-ul și UDMR-ul în această perioadă, eu cred că e de datoria noastră să facem lucrul ăsta. În special aceste partide, având în vedere din 2012 și până acum, ca să dau un exemplu, și PSD-ul și PNL-ul și UDMR-ul au fost aproape tot timpul, sau pe rând, la guvernare. Cred că e responsabilitatea noastră să facem acest efort. Ăsta este apelul meu. Și să trecem, așa cum am spus, această perioadă. După, sigur, fiecare cu traiectoria politică”, a spus liderul social-democrat.

Referindu-se la variantele de guverne minoritare, Grindeanu a criticat ceea ce a numit „șmecherii politice” într-o perioadă dificilă. „De aceea vă și spuneam că toate aceste șmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un interlocutor. Pentru că chiar le găsesc ca fiind șmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a declarat acesta.

Grindeanu vrea un guvern de coaliție susținut de o majoritate clară

Întrebat explicit dacă respinge un guvern tehnocrat și unul minoritar PSD, dar susține un guvern de coaliție cu PNL și UDMR, Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ, precizând că este necesară o majoritate parlamentară transparentă, nu una formată doar pentru învestirea executivului.

„Da, și pe o majoritate transparentă, pe o majoritate care se vede în Parlament, nu pe una de conjunctură. Se poate să găsim o majoritate de conjunctură pentru a trece guvernul. Se găsesc acele 233 de voturi astfel încât să fie învestit un guvern. În schimb, de a doua zi, dacă nu este acea majoritate transparentă, acel guvern e doar cu numele. Și, de fapt, n-ai făcut decât să te păcălești”, a explicat liderul PSD.

Grindeanu a insistat că un eventual executiv trebuie să beneficieze de susținere parlamentară pe termen mai lung, pentru a putea adopta măsurile necesare.

„De aceea cerința noastră, de a avea această majoritate transparentă, majoritate pe care să se bazeze guvernul în Parlament, nu una de conjunctură”, a subliniat acesta.

Liderul social-democrat a propus ca partidele să își asume împreună guvernarea pentru o perioadă limitată, urmând ca în primăvară să fie evaluată situația politică și economică.

„Și de aici pleacă acest apel al meu spre responsabilitate și spre asumare directă a actului de guvernare, cel puțin pe o perioadă scurtă. Și să facem o evaluare în primăvară, după ce am depășit această perioadă grea pentru țară”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Editor : M.I.