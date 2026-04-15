Grindeanu: „România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe direcția greșită a țării”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică situația economică a țării și susține că e „nevoie urgent de o schimbare”. Declarația liderului social-democraților vine cu doar câteva zile înainte ca partidul să decidă dacă iese sau nu de la guvernare. 

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării.

Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%.

Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău”, a scris liderul PSD, miercuri, pe Facebook. 

Grindeanu mai susține că Executivul ia „măsuri împotriva propriului popor”.

Conducerea PSD urmează să aibă o ședință luni, 20 aprilie, pentru a decide dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. În acest moment, principala problemă a social-democraților este premierul Ilie Bolojan. Astfel, printre scenariile luate în calcul este retragerea sprijinului politic pentru Bolojan, fie retragerea miniștrilor din Guvern, pentru a-l forța pe premier să demisioneze. 

