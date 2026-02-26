Sorin Grindeanu a declarat, joi la Constanţa, că într-o coaliţie formată din patru partide şi un grup al minorităţilor naţionale, premierul trebuie să răspundă în faţa tuturor formaţiunilor, nu doar a uneia singure. Liderul social-democrat a susţinut că, în opinia PSD, Ilie Bolojan nu a acţionat ca un premier al întregii coaliţii, iar „România nu poate fi guvernată doar prin aroganță”.

„Cei care mă cunosc pe mine şi cei care cunosc echipa mea ştiu că reacţionăm extrem de bine la ultimatumuri de acest tip. Cred că e necesar să fac anumite clarificări din perspectiva interviului pe care l-am dat ieri şi care probabil că a generat aceste reacţii din partea PNL şi nu doar din partea PNL. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă şi prin a da impresia că un premier al unei coaliţii aparţine unui singur partid sau răspunde doar în faţa unui singur partid”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută după Consiliul Politic Județean Constanța.

Acesta a subliniat că, într-o formulă largă de guvernare, responsabilitatea trebuie împărţită între toţi partenerii.

„Când ai o coaliţie de patru partide plus un grup al minorităţilor răspunzi în faţa tuturor. Domnul Bolojan nu este premierul doar al USR. Nu, Bolojan e şi premierul PSD şi al UDMR, chiar şi al PNL. E premierul coaliţiei acesteia şi de aceea fac aceste precizări, pentru a spune că în aceste luni noi nu l-am simţit ca fiind premierul unei coaliţii. A fost premierul mai degrabă a unei formaţiuni din această coaliţie şi aia nu e PNL, e USR”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că stabilitatea actualei guvernări se datorează deciziei social-democraţilor de a intra la guvernare într-un moment dificil.

„Stabilitatea pe care mulţi o invocă în această perioadă există fiindcă Partidul Social Democrat a înţeles în vara anului trecut să intre în această coaliţie şi a ales responsabilitatea în faţa sau în opoziţie cu o decizie care ar fi fost partea mai simplă, aceea de a intra în opoziţie, de a face lucrurile din această perspectivă mai simple”, a completat el.

„Noi am ales această opţiune şi am ales stabilitatea într-un moment complicat. N-a fost un moment simplu în primăvara-vara anului trecut şi pentru a proteja economia, şi pentru a proteja investiţiile şi până la unul pentru siguranţa socială a românilor. Dar să ştiţi că stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se aşteaptă cineva din partea noastră să avem această atitudine, se înşeală”, a adăugat Grindeanu.

Preşedintele PSD a precizat că rămânerea la guvernare depinde de influenţa reală pe care partidul o are în coaliţie.

„Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus. Ceea ce am spus ieri, am spus un lucru simplu, care este contestat azi sau care, să spunem, a provocat aceste reacţii, că noi, în PSD, la 8 luni de la guvernare, vrem să facem o consultare internă dacă mai continuăm sau nu în această coaliţie şi dacă vom alege să continuăm, în ce formă continuăm. Mai continuăm în aceeaşi formă cu 4 partide plus grupul minorităţilor naţionale sau, într-o formă mai redusă, sau alte variante?”, a subliniat el.

Grindeanu exclude varianta unui guvern minoritar

Grindeanu a mai afirmat că PSD nu ia în calcul sprijinirea unui guvern minoritar şi că decizia privind rămânerea la guvernare va fi luată după analizarea bugetului.

„Vom decide ce vom face după ce vom vedea bugetul. Mai rămânem la guvernare, da sau nu? Mai rămânem în această formulă de guvernare extinsă sau într-una mai restrânsă? Ăstea sunt lucruri pe care noi, în interiorul PSD-ului, le vom, sau în interiorul nostru, noi ne vom consulta şi vom lua o decizia aşa cum am luat decizia de a intra la guvernare”, a mai afirmat liderul PSD.

El a respins ideea că ar fi impus condiţii liberalilor şi a lansat critici la adresa unor lideri din Partidul Național Liberal.

„Eu n-am pus condiţii, cum văd că îmi spun aşa anumiţi pseudo-liberali gen Ciucu sau Sighiartău sau mai ştiu vreunii care au venit de la PDL, gen Raluca Turcan, de-aia am spus pseudo-liberali, îmi spun că pun eu condiţii PNL-ului. Doamne fereşte! Cum să-mi permit să fac acest lucru? Noi, la PSD, decidem pentru noi. Noi decidem pentru noi dacă mai continuăm în această formă şi dacă decizia va fi da, continuăm, în ce formă vom continua de acum încolo? E un lucru absolut normal, e o consultare extinsă, în care va conta foarte mult cum arată bugetul, va conta foarte mult modul în care s-a relaţionat în aceste 8-9 luni în interiorul coaliţiei”, a menţionat preşedintele PSD.

Liderul social-democrat a făcut referire directă la declaraţiile primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„L-am văzut acum vreo două zile pe primarul general Ciucu, cum spune că ei vor să se distanţeze de PSD şi acum disperaţi…Ok, hai, ne distanţăm”, a mai spus el.

În final, Sorin Grindeanu a exclus categoric susţinerea unui executiv fără majoritate parlamentară: „Această variantă pentru PSD, de a sprijini un guvern minoritar, nu există”.

Editor : Ana Petrescu