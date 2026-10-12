Grindeanu: Scenariul anticipatelor devine tot mai real. Vom porni un joc de domino care nu va putea fi oprit

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că în partid se va forma o comisie pentru analiza legislației electorale, în condițiile în care acest scenariu „pare tot mai real”. El adaugă că PSD nu-și dorește acest scenariu, deoarece România riscă „un faliment național”.

„Am discutat în cadrul Biroului Permanent Național foarte serios despre varianta alegerilor anticipate, acest scenariu părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Componența acestei comisii este următoarea: Marian Neacșu, Ovidiu Popa, liderul de grup de la Cameră, Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat, ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate”, a spus Grindeanu.

„Nu este un scenariu pe care să ni-l dorim, nu din calcule electorale. Cine își dorește anticipate pur din calcul electoral este AUR. Nu îl interesează binele României. Dar nu fugim de un astfel de scenariu și vom fi pregătiți. Nu văd ca acest scenariu să fie bun pentru România, dar poate fi de neevitat”, a continuat el.

„Vom porni un joc de domino care nu va putea fi oprit la un moment dat. Nu doar relansarea economică ar putea fi amânată, ci întreaga economie ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii vor reacționa instant.

Eu cred că nu este un scenariu de dorit, dar este un scenariu posibil de neevitat în săptămânile următoare. Aș face un apel la rațiune. Dacă nu se va putea să avem un Guvern, ne vom întoarce la urne, pentru ca românii să decidă. Fiecare partid trebuie să fie responsabil și să știe, urmare a propriilor decizii, că putem intra pe o direcție sau pe alta”, a mai spus șeful PSD.

Editor : M.B.