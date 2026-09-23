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Video Grindeanu și Bolojan s-au întâlnit să discute despre premierul desemnat. Liderul PSD a vorbit la telefon cu Siegfried Mureșan (surse)

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sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul PSD Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele PNL, Ilie Bolojan, miercuri dimineață, potrivit surselor Digi24. De asemenea, premierul desemnat Siegfried Mureșan l-a sunat pe Sorin Grindeanu, urmând ca cei doi să se întâlnească.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au avut o scurtă discuție miercuri dimineață, pentru a tranșa situația viitorului guvern, conform surselor.

Totodată, Siegfried Mureșan a discutat telefonic cu liderul PSD, despre majoritatea parlamentară necesară să investească un guvern, o întâlnire între cei doi urmând să aibă loc, conform surselor.

În ultima vreme, social-democrații au anunțat că nu-l vor susține pe premierul desemnat Siegfried Mureșan. Este nevoie de voturi de la PSD pentru a trece un guvern, pe lângă cele de la PNL, USR și UDMR. Momentan au fost asigurate 171 de voturi din cele 233 care sunt necesare.

Însă, potrivit surselor Digi24, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan nu au ajuns la un numitor comun.

Cele trei formațiuni politice din polul de Dreapta au nevoie de voturi de la AUR sau de la PSD.

UDMR a exclus, în discuțiile liderilor politici, ca viitorul cabinet să se bazeze pe voturile partidelor pe care le consideră extremiste, precum AUR, SOS.

În discuții a mai fost vehiculată ideea rotativei guvernamentale: PNL, USR, UDMR să vină mai întâi la guvernare, urmate de un cabinet PSD.

Kelemen Hunor a fost întrebat miercuri dacă se aşteaptă la un rezultat pozitiv în urma discuţiilor dintre preşedintele PSD, Sorin Grindeanu şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan. 

„Trebuie să laşi toate uşile deschise pentru dialog şi pentru mâine şi pentru poimâine cu acele forţe cu care se poate discuta corect, predictibil şi în favoarea fiecărui cetăţean, fiecărei comunităţi. Şi eu consider că PSD-ul face parte din această categorie cu tot ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL şi PSD trebuie lăsată uşa deschisă că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Şi atunci, iarăşi, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubeşti pe celălalt, iubirea o căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Şi vom vedea care va fi finalitatea discuţiilor între Bolojan şi Grindeanu”, a afirmat Kelemen Hunor. 

Premierul desemnat a discutat, marţi, cu parlamentarii PNL şi USR, iar miercuri dimineaţă cu cei ai UDMR.  

Editor : A.C.

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