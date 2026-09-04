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Grindeanu spune că este pregătit să facă o majoritate pentru guvernare. „PSD rămâne maturul din încăpere”

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că PSD este pregătit să formeze o majoritate și să intre la guvernare, după „patru luni de interimat, calcule politice și discuții”. Liderul social-democrat mai afirmă că puterea de cumpărare a românilor este în scădere și că prelungirea crizei politice „înseamnă mai multă presiune pe oameni”.

„România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. O arată inclusiv datele publicate astăzi de INS: vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele șapte luni ale anului. Comparativ cu 2025, românii au cumpărat tot mai puțin, au tăiat și din lista de alimente! Se uită de două ori înainte să pună ceva în coș. Iar familiile renunță la tot mai multe lucruri pe care, până ieri, și le permiteau.

Despre acestă criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România.

Au trecut deja patru luni de interimat, calcule politice și discuții în care fiecare partid explică de ce soluția celuilalt nu poate funcționa.

Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele. Fiecare zi, fără un Guven cu puteri depline, înseamnă mai multă presiune pe oameni, pe firme și pe o economie care are nevoie urgentă de direcție și de soluții, nu doar tăieri”, a scris Sorin Grindeanu vineri, într-un mesaj pe Facebook.

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Liderul social-demicrat mai arată că „PSD este pregătit să construiască o majoritate” și că și-a prezentat prioritățile de guvernare, iar în perioada următoare va discuta cu partenerii sociali.

„PSD a demonstrat că știe să guverneze. De aceea, PSD nu stă pe margine și rămâne maturul din încăpere.

În timp ce PNL și USR încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi, România are o problemă mult mai mare: lipsa unei perspective clare care macină toată societatea.

PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna.

Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză”, a mai sfirmat Sorin Grindeanu.

Citește și: Prioritățile lui Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru. „Nu vrem să revenim la un guvern amatoricesc”

Editor : B.P.

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