Grindeanu spune că „nu vor fi schimbări în perioada următoare la Pilonul II” de pensii. „Nu e pe agenda PSD”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că „nu vor fi schimbări în perioada următoare pe Pilonul II” de pensii și că acest subiect „nu e pe agenda PSD”. Întrebat despre declarațiile Olguței Vasilescu pe această temă, Grindeanu a spus că „de la anumite reglaje până la dispariția Pilonului II e cale lungă”.

Grindeanu a fost întrebat într-o conferință de presă, luni, dacă poate da asigurări că nu se va umbla la Pilonul II de pensii.

„Nu e rolul meu să dau astfel de precizări. Cine s-a gândit la Pilonul II? A fost o discuție? Eu n-am văzut”, a spus el.

El a fost întrebat despre declarațiile primăriței Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a spus recent că, în opinia sa, „pensiile din Pilonul II sunt o mare țeapă” și că persoanele care contribuie la Pilonul II riscă să fie dezamăgite atunci când vor începe să încaseze pensia.

Grindeanu a susținut că nu a știut despre această declarație.

„De la anumite reglaje până la dispariția Pilonului II e cale lungă. Probabil aceste lucruri au fost prezentate de Olguța Vasilescu, ca posibil să vină pe agenda publică, nu ca soluții. Nu sunt un adept al schimbărilor la Pilonul II. Eu am dat o posibilă explicație la ce a declarat Olguța Vasilescu”, a răspuns el.

„E un subiect care nu e pe agenda PSD. Vă asigur că nu vor fi schimbări în perioada următoare la Pilonul II”, a subliniat Grindeanu.

Editor : M.B.