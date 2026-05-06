Grindeanu spune că partidul ar putea intra într-o coaliţie de guvernare, dar „pot să existe majorităţi şi fără PSD”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat opţiunea PSD de a face parte dintr-o coaliţie pro-europeană care să guverneze România, fără a exclude ipoteza intrării în opoziţie. El spune că guvernul condus de Ilie Bolojan nu a fost demis de o majoritate PSD-AUR, întrucât cele două partide nu pot forma majoritate în Parlament.

„PSD-ul, în acest moment, este deschis şi are toate variantele în faţă”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri seară, într-un interviu la Euronews România, potrivit News.ro.

Întrebat despre posibilitatea de a intra în opoziţie, liderul social-democrat a răspuns: „Evident”.

„Pot să existe majorităţi şi fără PSD. Poate să existe variantă care să nu aibă în majoritate Partidul Social Democrat, ori să fie PSD parte a unei coaliţii de guvernare în condiţiile în care le-am spus de fiecare dată până acum: o coaliţie care să cuprindă partidele pro-occidentale”, a adăugat Grindeanu.

El a susţinut că Guvernul Bolojan nu a fost răsturnat de o majoritate PSD-AUR, explicând că PSD şi AUR nu pot constitui majoritate în Parlament, împreună cele două formaţiuni politice având 218 parlamentari, mai puţin decât majoritatea de 233.

„Important e acum să găsim soluţii, iar PSD-ul este dispus la a face parte dintr-o soluţie care probabil că nu în foarte scurt timp poate fi găsită, dar nici nu cred că va dura foarte mult”, a adăugat Grindeanu, arătând că „nu se învârte lumea în jurul unui singur om”.

