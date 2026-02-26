Live TV

Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier. „Nu știu de ce nu e în vigoare"

sorin grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că, dacă va ajunge premier, va pune în aplicare decizia CEDO de a recunoaște căsătoriile între persoane de același sex, oficiate în alte state. Declarația se bate cap în cap cu principiile partidului pentru că PSD și-a schimbat recent statutul, din partid „progresist” în „conservator”.

„Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți. Ăsta este punctul meu de vedere”, a afirmat președintele Camerei Deputaților. 

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă va pune în aplicare decizia CEDO în cazul în care va ajunge premier. „Da. De aceea mă mir. Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”, arată acesta. 

Premierul Marcel Ciolacu spunea, în noiembrie 2023, despre faptul că România trebuia să prezinte propunerile de măsuri în urma deciziei CEDO referitoare la recunoaşterea şi protecţia legală a cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex, că societatea românească nu este pregătită pentru acest lucru. Şeful Guvernului de atunci a mai spus că nu este „un om obtuz” şi că are prieteni care „au relaţii cu un alt bărbat”, însă vorbeşte din punctul de vedere al unui prim-ministru. Liderul PSD a adăugat că nu ar fi nici prima, nici ultima oară când CEDO condamnă România. 

