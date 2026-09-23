Grindeanu spune că va discuta cu PNL și USR dacă va fi desemnat el premier: „O să fac totul să trec Guvernul de Parlament”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că, în cazul în care va fi desemnat pentru funcţia de premier, o să facă tot ce ţine de el pentru a propune un Guvern care să treacă de votul Parlamentului şi nu va încerca din primul minut după nominalizare „să rupă” toate posibilele punţi de dialog cu cei de la PNL şi USR.

Grindeanu a fost întrebat de jurnalişti, la sediul central al partidului, ce va face pentru a strânge majoritate în cazul în care Guvernul Mureşan pică în Parlament şi preşedintele Nicuşor Dan îl desemnează pe el premier.

„Vă spun sincer, dacă o s-ajungem în acel scenariu, o să fac tot ce ţine de mine ca să am un Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Dar, să ajungem în acea situaţie. Deocamdată nu suntem. (...) În niciun caz nu voi avea atitudinea pe care o are acum Siegfried Mureşan şi nu voi încerca din primul minut după ce am fost nominalizat să rup toate posibilele punţi de dialog cu cei de la PNL-USR sau să stau şi să mă gândesc dacă accept sau nu nominalizarea”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu l-a invitat azi pe Siegfried Mureşan la sediul PSD, însă eurodeputatul nu a mers la întâlnire. În acest context, șeful PSD i-a sugerat lui Mureșan să-și depună mandatul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri - după ce l-a aşteptat pe Siegfried Mureşan la sediul PSD pentru a le prezenta programul de guvernare, iar acesta nu a venit - că pierde timpul şi i-a sugerat eurodeputatului să-şi depună mandatul. Liderul social-democrat a mai spus că, după modul în care a tratat PSD-ul, Siegfried Mureșan nu are cum să obţină voturile social-democraţilor.

„Tot ceea ce am spus mai devreme se dovedeşte a fi adevărat. Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureşan nu-şi doreşte să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am aşteptat la biroul de la Camera Deputaţilor, de preşedinte al Camerei Deputaţilor. În partea a doua l-am aşteptat aici (la sediul PSD - n.r.). Am aşteptat chiar şi în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenţia să fie forma finală, fiindcă ştim că aceste lucruri se adaptează, dar mă aşteptam să fie cel puţin în linii mari, să avem acest program de guvernare.

Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două-trei ore, şi anume faptul că noi credem că dânsul nu-şi doreşte cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul. Şi atunci i-aş spune ce am spus şi luni, după sedinţa de Birou Permanent Naţional, anume faptul că pierdem timpul, să-şi depună mandatul, dacă stă în voturile PSD şi după modul în care, cel puţin în aceste zile ne-a tratat, nu are cum să obţină voturile PSD în acest mod”, a declarat preşedintele PSD.

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Editor : C.L.B.