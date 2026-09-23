Live TV

Grindeanu spune că va discuta cu PNL și USR dacă va fi desemnat el premier: „O să fac totul să trec Guvernul de Parlament”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că, în cazul în care va fi desemnat pentru funcţia de premier, o să facă tot ce ţine de el pentru a propune un Guvern care să treacă de votul Parlamentului şi nu va încerca din primul minut după nominalizare „să rupă” toate posibilele punţi de dialog cu cei de la PNL şi USR.

Grindeanu a fost întrebat de jurnalişti, la sediul central al partidului, ce va face pentru a strânge majoritate în cazul în care Guvernul Mureşan pică în Parlament şi preşedintele Nicuşor Dan îl desemnează pe el premier.

„Vă spun sincer, dacă o s-ajungem în acel scenariu, o să fac tot ce ţine de mine ca să am un Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Dar, să ajungem în acea situaţie. Deocamdată nu suntem. (...) În niciun caz nu voi avea atitudinea pe care o are acum Siegfried Mureşan şi nu voi încerca din primul minut după ce am fost nominalizat să rup toate posibilele punţi de dialog cu cei de la PNL-USR sau să stau şi să mă gândesc dacă accept sau nu nominalizarea”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu l-a invitat azi pe Siegfried Mureşan la sediul PSD, însă eurodeputatul nu a mers la întâlnire. În acest context, șeful PSD i-a sugerat lui Mureșan să-și depună mandatul. 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri - după ce l-a aşteptat pe Siegfried Mureşan la sediul PSD pentru a le prezenta programul de guvernare, iar acesta nu a venit - că pierde timpul şi i-a sugerat eurodeputatului să-şi depună mandatul. Liderul social-democrat a mai spus că, după modul în care a tratat PSD-ul, Siegfried Mureșan nu are cum să obţină voturile social-democraţilor.

„Tot ceea ce am spus mai devreme se dovedeşte a fi adevărat. Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureşan nu-şi doreşte să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am aşteptat la biroul de la Camera Deputaţilor, de preşedinte al Camerei Deputaţilor. În partea a doua l-am aşteptat aici (la sediul PSD - n.r.). Am aşteptat chiar şi în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenţia să fie forma finală, fiindcă ştim că aceste lucruri se adaptează, dar mă aşteptam să fie cel puţin în linii mari, să avem acest program de guvernare.

Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două-trei ore, şi anume faptul că noi credem că dânsul nu-şi doreşte cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul. Şi atunci i-aş spune ce am spus şi luni, după sedinţa de Birou Permanent Naţional, anume faptul că pierdem timpul, să-şi depună mandatul, dacă stă în voturile PSD şi după modul în care, cel puţin în aceste zile ne-a tratat, nu are cum să obţină voturile PSD în acest mod”, a declarat preşedintele PSD.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
Arnaud Denis 2
3
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
2026-09-21-2255
4
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
nicusor dan inquam george calin
5
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Fenomenul Yu Zidi, AUR după AUR la doar 13 ani! Se ”bate” doar cu recordurile, nu cu adversarele
Digi Sport
Fenomenul Yu Zidi, AUR după AUR la doar 13 ani! Se ”bate” doar cu recordurile, nu cu adversarele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
adrian vestea foto presidency ro
Adrian Veştea: Consider că parlamentarii PNL au responsabilitatea de a vota Guvernul prezentat de premierul desemnat
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, după ce l-a aşteptat degeaba pe Siegfried Mureşan la sediul PSD: „Pierdem timpul, să-şi depună mandatul”
calin georgescu inquam george calin
Dosarul Georgescu, motiv de scandal în plenul Parlamentului: Schimb dur de replici între USR și AUR
170322_PLEN_REUNIT_CLAUDIU_MANDA_05_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea
Claudiu Manda, al doilea în topul absenților din PE. Mureșan a declarat că soțul Olguței Vasilescu „nu ne face cinste” la Bruxelles
sigla PNL inquam george calin
PNL îl acuză pe Grindeanu că „inventează” o condiţie pentru a vota Guvernul Mureșan: „În trecut nu a considerat-o necesară”
Recomandările redacţiei
nicusor dan la onu
Nicușor Dan acuză Rusia la ONU: Un membru al Consiliului de...
elena lasconi
Elena Lasconi, un nou atac la adresa lui Nicușor Dan: „E o...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan, după atacul la...
Asasina plătită a FSB, reținută de SBU. Foto SBU
O asasină plătită a FSB-ului a fost arestată în timp ce pregătea un...
Ultimele știri
Președintele Iranului îi răspunde lui Trump de la tribuna ONU: „Nu suntem terorişti. America şi Israelul ne-au atacat”
Criza locuințelor din Spania: Ciocniri cu poliţia la Madrid, după evacuarea dramatică a unei chiriaşe în vârstă de 87 de ani
SUA îl invită pe Putin la Summitul G20 de la Miami, confirmă Rubio
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
Fanatik.ro
FRF a dat răspunsul final! Cine poate și cine NU poate promova în SuperLigă la finalul sezonului din Liga a...
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB - Petrolul - Fanatik.ro
Adevărul
Actorul francez care a ales eutanasia la doar 43 de ani. De ce a decis să-și încheie viața: „Nu mi-a mai...
Playtech
Cine este Ionuț Antonie, actorul căruia i se căuta familia după moarte. O singură rudă a apărut după ce...
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cerut la națională, dar ”ocolit” de Hagi, a plecat din România și soția lui ”s-a îndrăgostit”
Pro FM
„Așa arată eleganța!” Jennifer Lopez a defilat pe podium la 57 de ani și a oprit timpul în loc la Milano
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
În locul vacanțelor luxoase, David Popovici alege meleagurile românești. Unde și-a petrecut ziua de naștere...
Newsweek
Care pensionari primesc un sprijin la pensie de 1.700 de lei până la final de an? Care sunt condițiile?
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Momentul în care o ursoaică și puiul ei au intrat într-o farmacie. Ce a făcut animalul printre rafturi
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...