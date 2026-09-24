Grindeanu spune că va negocia cu AUR dacă e numit premier: „Unii uită ce înţelegeri se fac în Parlament”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, întrebat dacă exclude posibilitatea unei negocieri PSD-AUR, că în scenariul în care va fi desemnat premier va discuta cu toată lumea, subliniind că „majoritatea trebuie să fie una transparentă, nu ascunsă, în susţinerea guvernului”.

Preşedintele PSD a fost întrebat în conferinţa de presă de la Craiova dacă exclude o negociere cu AUR, în cazul în care ar fi nominalizat pentru funcţia de premier, aşa cum a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El a declarat că le-a transmis liderilor de organizaţii din Oltenia că, dacă va fi desemnat, va discuta cu toată lumea."

„Le-am spus colegilor în sală că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă crede că preşedintele Nicuşor Dan l-ar mai desemna, în această situaţie, Grindeanu a răspuns: „Hai să vedem, săptămâna viitoare”.

Despre susţinerea unui premier tehnocrat, preşedintele PSD a arătat că social-democraţii au nişte decizii luate la Sinaia, decizii ale forurilor de conducere, că nu votează niciun guvern din care nu fac parte.

„Asta e o condiţie necesară, nu e o condiţie şi suficientă. Nu putem să spunem, da, dom'le, mergem într-un guvern în care are PSD-ul, nu ştiu, un număr de ministere, dar continuăm linia de guvernare proastă pe care a avut-o Bolojan în ultimul an şi ceva, fiindcă nu vom fi parte a acelui guvern.

Putem să avem 10 ministere din 15, PSD-ul nu va face parte dintr-un guvern care conduce, care ar continua linia de guvernare şi politicile de guvernare ale lui Ilie Bolojan. Deci am spus că e o condiţie necesară să facem parte din guvern, dar nu şi suficientă. Şi atunci va conta şi programul de guvernare şi, în mod evident, va conta şi cine este acel tehnocrat”, a explicat Grindeanu.

Grindeanu, dispus să negocieze cu partidele extremiste

Preşedintele PSD a fost întrebat şi care ar fi o formulă politică optimă în susţinerea, în construirea unei majorităţi.

„Dincolo de etichete pe care le pun unii mai uşor sau mai greu asupra unor partide, cei care sunt în Parlament au în spate voturi şi sunt votaţi de români. Nu pot să fiu de acord în multe situaţii cu alte partide politice, care sunt catalogate ca fiind partide extremiste. Asta nu înseamnă că nu poţi să ai un dialog pe chestiuni mari, care ţin de România”, a declarat preşedintele PSD, la Craiova.

El a precizat că, în acest moment, de la începutul sesiunii parlamentare, şi este un lucru verificabil, în Parlament, au avut zeci, sute de voturi.

„Să ştiţi că majoritatea, când a trecut câte o lege, a fost asigurată, ori a votat toată lumea, ca să fiu corect, ori au fost legi care au trecut prin votul PSD-AUR sau PNL-AUR. Aşa că, unii care cataloghează, într-o formă sau alta, pe alţii, uită să spună ce înţelegeri fac în Parlament”, a arătat Sorin Grindeanu.

„Vom vedea după aceea, după acele discuţii, ce iese ca şi propunere de majoritate, dar trebuie să fie o majoritate transparentă. Nu poate să fie o majoritate, aşa, ascunsă şi voturi ascunse, fiindcă, dacă există o majoritate de acest tip, nu avem un guvern puternic. Deci majoritatea trebuie să fie una transparentă, astfel încât să fie un guvern puternic, care să aibă o majoritate în Parlament, care să îl susţină”, a subliniat Grindeanu.

Editor : C.L.B.