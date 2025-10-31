Live TV

Grindeanu spune de ce l-a chemat pe Bolojan să dea explicații în Parlament, deși fac parte din aceeași coaliție: „Nu suntem aplaudaci”

Data publicării:
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: INQUAM/Sabin Cirstoveanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că l-a chemat în Parlament pe premierul Ilie Bolojan „să explice românilor”ce își propune Guvernul pentru următoarea perioadă pentru a păstra același nivel de securitate, după retragerea unor trupe americane din România. El a mai spus că a aflat din presă despre această decizie a Pentagonului.Ilie Bolojan este chemat, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la solicitarea PSD. Tot luni, a fost chemat și de AUR, pentru a vorbi despre bugetul pe anul viitor.

„Noi avem o situație în România. Partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, ne-au anunțat că își redimensionează trupele staționate în țara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie pentru a păstra nivelul de securitate. De trei zile n-auzim decât liniște de la Guvern. Nu iese nimeni să ne spună care este strategia României din perspectiva aceasta a securității pentru următoarea perioadă. Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-l aud pe Bolojan sau pe Moșteanu sau pe Țoiu să-i aud în Parlament. Eu cred că ne interesează pe noi toți, pe români, să știm care este planul de țară din această perspectivă și ce își propune Guvernul României pentru următoarea perioadă pentru a păstra același nivel de securitate, fiindcă suntem o țară totuși la granița unui conflict”, a spus Grindeanu.

„Chiar dacă este un prim-ministru al unei coaliții cum e acuma, cu patru partide plus grup al minorităților, cred că trebuie să arăt respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate și respectiv pentru Parlament, înseamnă inclusiv respect pentru propriii cetățeni. Când vii în fața Parlamentului și ești chemat să vii, să informezi, nu să te certe nimeni, să-i informezi pe români în ce situație suntem și ce ai de gând, tu, ca prim-ministru, ca guvern, să faci în perioada următoare, dacă e nevoie să faci ceva sau dacă nu e nevoie. Ăsta este motivul pentru care l-am chemat pe prim-ministru, pentru a informa românii în ce situație suntem”, a adăugat el.

„Iar legat de majorități, nu vă supărați pe mine, da, eu cred că asta e o chestiune pe care au aruncat-o unii tocmai pentru a ascunde ceva, faptul că pe multe domenii nu se face nimic în Guvern. Vreți să vă dau un exemplu? Păi de vreo 10 zile la Guvern se stă și nu se lucrează pe legea pensiilor magistraților și avem un termen 28 noiembrie până la care trebuie să avem o nouă lege promulgată. Altfel pierdem 230 de milioane de euro. De 10 zile, de când s-a dat decizia Curții Constituționale. Guvernul nu face nimic. Noi am încercat să deblocăm aceste lucruri tocmai fiindcă pe de o parte e nevoie de o lege a pensiilor speciale a magistraților, fiindcă nu se mai poate continua în România în forma în care e acuma, și doi, pentru că nu vrem să pierdem banii europeni și nu sunt puțini”, a continuat șeful PSD.

Întrebat ce semnal transmite prin chemarea premierului la Parlament, în același timp cu AUR, Grindeanu a spus: „Eu nu cred că se așteaptă cineva de la noi, de la PSD, să fim un cor de aplaudaci. Nu cred că se așteaptă cineva să stăm și să batem din palme ca în Coreea de Nord”.

„Chiar dacă se guvernează bine sau rău, dacă se așteaptă cineva de la PSD să se comporte în în forma asta, greșește. Noi suntem un partener responsabil și loialitatea într-o coaliție nu înseamnă că nu trebuie să spui când se greșește”, a adăugat Grindeanu.

