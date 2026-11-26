Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că România este „într-o situaţie mult mai proastă economic decât acum un an şi jumătate” şi îl acuză pe Ilie Bolojan că a lăsat o „gaură” de 50 de miliarde de lei, pentru că a luat toate măsurile „doar din perspectivă de câştig politic”.

În urmă cu aproximativ o lună, preşedintele PSD acuza Guvernul Bolojan că ar fi lăsat România cu datorii uriașe, pe care le estima la 30 de miliarde de lei.

Doar două zile mai târziu, la 27 octombrie, PSD a revenit și a reclamat o „gaură” de 40 de miliarde de lei, amenințând că va bloca rectificarea bugetară.

„Vorbim de o sumă de 50 de miliarde…”

Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, că România a fost supusă, în ultimul an şi jumătate, unor „politici dure din perspectiva deficitului”, dar după toate măsurile luate de Guvernul Bolojan situaţia nu este mai bună, scrie News.ro.

„Economia României este în scădere (…) Avem cea mai mare TVA, avem cea mare inflaţie din Europa, avem 12 luni de scădere consecutive, dacă nu chiar mai bine, a consumului. Avem zeci de mii de şomeri în plus şi pot să continui minute bune de acum încolo. Deci, o situaţie mult mai proastă decât acum un an şi jumătate”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat la cât se ridică „gaura” bugetară lăsată de Guvernul Bolojan, Grindeanu a afirmat : „Vorbim de o sumă de 50 de miliarde…”.

„Am ajuns acum, un an şi jumătate după, să vedem că suntem într-o situaţie mult mai proastă, economic vorbind, decât acum un an şi jumătate. Şi toată această suferinţă lau care a fost supuşi, atât românii, cât şi economia ţării noastre, n-a avut niciun rezultat pozitiv din perspectiva mea, din contră”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Acesta l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a luat toate măsurile „doar din perspectivă de câştig politic”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat, joi, că raportul ministrului Finanţelor cu situaţia bugetului, cerut de PSD, dar şi de premierul Luca Niculescu, va fi prezentat, el arătând că acesta este aproape de finalizare.

Editor : Sebastian Eduard