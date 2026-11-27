Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că actualul Guvern a preluat de la fostul premier Ilie Bolojan un buget cu obligații de plată neachitate în valoare de aproape 50 de miliarde de lei, iar acest lucru nu este susţinut doar de formațiunea sa politică, ci „scrie negru pe alb” în raportul prezentat de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

El a adăugat că ministrul Finanţelor are acum de pus ordine în plăţi şi de făcut o rectificare corectă, cu priorităţi clare.

„Românii au fost sărăciţi şi economia a fost pusă pe butuci degeaba! Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligaţii de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanţelor. Am auzit luni de zile că deficitul scade şi că lucrurile sunt sub control. Da, după zece luni deficitul e la 3,92% din PIB, faţă de 5,64% anul trecut. Doar că în spatele acestei cifre au rămas plăţi neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, întârzierile la plată au un impact major asupra economiei.

„Am vorbit zilele trecute, la Suceava, cu mulţi primari care au avut proiecte de investiţii executate de firme locale. Antreprenorii au terminat lucrarea, au predat-o, iar banii nu au venit. Între timp, ei trebuie să le dea angajaţilor salariile la timp. La fel păţesc patronii care au plătit din banii firmei concediile medicale ale salariaţilor şi aşteaptă de luni de zile să-i primească înapoi de la stat. Furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde. Iar peste toate astea vine riscul din dosarul Pfizer, încă în apel, de peste 3 miliarde”, a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu susţine că „ministrul Finanţelor are acum de pus ordine în plăţi şi de făcut o rectificare corectă, cu priorităţi clare”, urmată de elaborarea unui buget realist pentru anul 2027.

„Şi apoi să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan. Dar înainte de orice, românii trebuie să ştie adevărul! Să afle de ce deficitul raportat, incluzând şi datoriile aruncate în viitor, este mai mare ca în 2024 şi 2025 şi de ce 90% dintre românii cu venituri mici şi cei din clasa de mijloc au suferit degeaba îngheţări şi tăieri de venituri. La fel, de ce companiile din România au suferit din cauza creşterilor de impozite şi taxe, iar multe firme cu capital autohton se află în pragul insolvenţei sau al falimentului. Fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă îşi aşteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului şi o investiţie amânată. Asta nu se înseamnă nici disciplină bugetară şi nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub faţa de masă ca să o achite cei care vin după tine. Şi să ai tupeul să te şi lauzi cu asta!”, a transmis liderul PSD.

România se află pe o direcţie corectă, iar execuţia bugetară la zece luni arată un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 miliarde de lei, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Acesta a respins informațiile potrivit cărora premierul Luca Niculescu și vicepremierul Marian Neacșu i-ar fi reproșat că nu găsește bani pentru cheltuielile de anul viitor.

Citește și:

Nazare, întrebat dacă pensiile și salariile vor crește în 2027: „Decizia vine în decembrie. Nota nu preciza că vor fi înghețări”

Ministerul Finanțelor alocă 700 de milioane de lei pentru proiecte europene: ce investiții vor primi banii suplimentari

Editor : A.M.G.