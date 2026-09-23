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Grindeanu transmite Franței, Germaniei și Regatului Unit că își „asumă responsabilitatea”, în timp ce refuză să voteze guvernul Mureșan

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Sorin Grindeanu și ambasadorii din Franța, Marea Britanie și Germania. Sursa foto: Facebook/ Sorin Grindeanu
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Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a avut miercuri o întâlnire cu cu ambasadorii Franţei, Germaniei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România cărora le-a transmis soluţiile PSD de relansare economică şi de încurajare a mediului privat.

„Investiţiile străine în România trebuie să redevină o prioritate a oricărui Guvern! Doar în ultimul an acestea au scăzut cu peste 80%! De aceea, am discutat astăzi cu ambasadorii Franţei, Germaniei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România pentru a le transmite soluţiile PSD de relansare economică şi de încurajare a mediului privat. PSD este pregătit să îşi asume responsabilitatea. Nu vrem să prelungim criza şi nu vrem instabilitate. Însă nu putem susţine revenirea la aceleaşi politici care au generat problemele actuale", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că actuala propunere de guvern "va schimba doar personajele, nu şi abordările".

„Avem zece priorităţi, avem criterii clare şi suntem pregătiţi să discutăm cu toate forţele democratice care vor să construiască o majoritate în jurul unui program. Iar asupra orientării strategice a României nu există nicio ambiguitate: PSD rămâne un partid european şi euroatlantic. Într-adevăr, deficitul bugetar este o problemă majoră, dar el trebuie redus prin creşterea economiei, printr-o colectare mai bună a taxelor şi prin eficientizarea statului, nu prin sufocarea sectorului privat. Corectarea dezechilibrelor nu poate fi făcută exclusiv pe seama salariaţilor, pensionarilor, familiilor şi serviciilor publice, ci prin investiţii în infrastructură, energie, industrie, investiţii cu valoare adăugată! Mai mult, trebuie să absorbim fiecare euro disponibil din mecanismele financiare externe şi să încetăm să transformăm conflictele politice interne în riscuri pentru finanţarea europeană", a conchis Sorin Grindeanu.

Amintim, Partidul Social Democrat a anunțat că refuză să voteze un un Guvern condus de către Mureșan, chiar înainte să vadă un potențial program de guvernare. 

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Editor : A.R.

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