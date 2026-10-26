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Video Grindeanu va cere angajarea răspunderii Guvernului pentru două reforme majore: „Vom arăta concret cum se face”

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Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Miniștrii PSD, chemați să pregătească măsuri pentru relansarea economiei

Sorin Grindeanu a anunțat luni că PSD va propune premierului Luca Niculescu angajarea răspunderii Guvernului pentru două reforme majore: reorganizarea administrativ-teritorială, care presupune comasarea localităților mici, și restructurarea aparatului guvernamental, prin reducerea numărului de agenții și reorganizarea sau desființarea unor companii de stat. Liderul social-democrat a precizat că ambele reforme ar trebui realizate până în martie 2027, înainte de definitivarea bugetului pentru anul viitor.

„Spre deosebire de alții, și anume de domnul fost prim-ministru Ilie Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face și cred că lumea nu mai are timp și nervi pentru dezbateri din acestea interminabile”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Liderul PSD a explicat că prima propunere vizează „angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni”. 

„Angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoș Benea”, a transmis Grindeanu.

A doua măsură privește reorganizarea instituțiilor guvernamentale, „și anume reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacșu”.

Grindeanu a precizat că cele două angajări ale răspunderii ar trebui să aibă loc „în următoarele săptămâni, în următoarele luni, până în primăvară, adică până în martie 2027”. 

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp, și anume în următoarele, în următoarele săptămâni, în următoarele luni, până în primăvara, adică până în martie 2027. Evident că la aceste două reforme se va adăuga și un lucru foarte important, și anume bugetul pe 2027. Aș vedea prioritizarea un pic invers, și anume, vorbim de cele două reforme care au, până la urmă, impact și pe buget și după aceea vorbim de bugetul pe 2027”, a spus el.

Miniștrii PSD, chemați să pregătească măsuri pentru relansarea economiei

Sorin Grindeanu a mai anunțat că le-a cerut miniștrilor să prezinte măsurile prin care vor contribui la atingerea a două obiective: relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și a clasei de mijloc.

Liderul PSD le-a recomandat să constituie în fiecare minister câte o unitate de politici publice, formată din angajați ai instituției, care să monitorizeze permanent implementarea programului de guvernare, să propună măsuri cu impact și să mențină dialogul cu patronatele și sindicatele.

„Recomandarea a fost să aibă la nivelul fiecărui minister un soi de unitate de politici publice din angajații, formată din din angajați ai ministerului, care să monitorizeze în mod permanent implementarea acestui program de guvernare și care să propună politici publice cu impact, dar care să țină în același timp deschis dialogul cu patronatele și și sindicatele”, a spus liderul PSD.

În ceea ce privește prioritățile imediate, Grindeanu a afirmat că ministerele trebuie să rezolve chiar în această săptămână problemele urgente rămase de la fostul Guvern. Printre acestea se numără asigurarea finanțării pentru unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță, acordarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea exporturilor de ovine.

El a precizat că ministrul Ghigiu va merge marți la Bruxelles pentru discuții privind închiderea PNRR și evaluarea stadiului implementării acestuia. Referitor la infrastructura rutieră, Grindeanu a declarat că ministrul Transporturilor, Popa, l-a informat că mai multe tronsoane de drum, inclusiv unele din apropierea Bucureștiului, urmează să fie deschise circulației în zilele următoare.

Editor : M.I.

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