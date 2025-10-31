Grindeanu vorbește la Timișoara despre Ceaușescu și faptul că i-a păsat doar de cifre, țintindu-l pe Bolojan fără să-i spună numele

Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat vineri, la Timişoara, că prezenţa în oraşul libertăţii îi face să îşi amintească ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator căruia nu i-a păsat de oameni şi i-a păsat doar de cifre şi care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. El i-a îndemnat pe social-democraţi să nu plece capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului şi care le vor răul.

„Noi suntem aici la Timişoara, oraşul libertăţii, şi asta ne face să ne amintim ce înseamnă încăpăţânarea unui dictator care a crezut că poate modela România după chipul şi asemănarea lui, căruia nu i-a păsat de oameni, i-a păsat doar de cifre, dacă vă aduceţi aminte, de datoria externă, care şi-a înfometat propriul popor, ca să plătească nişte datorii aberante. Acest exemplu ar trebui, până la urmă, să ne inspire să nu cedăm niciodată în faţa dificultăţilor şi să continuăm să luptăm pentru ceea ce este corect”, a declarat Sorin Grindeanu, singurul candidat în cursa internă pentru șefia PSD, potrivit News.ro.

În discursul său, președintele interimar al social-democraților a vorbit și despre ipocrizie, dând exemplul celor care „urlau isteric că vor spitale, nu catedrale, dar azi dau buzna peste rând şi au parte de tratamente VIP la Catedrala Neamului”.

„De aceea vă invit astăzi, de aici, de la Timişoara, să rezistăm în faţa celor care ne vor răul şi să nu plecăm capul în faţa celor care cred că sunt unicii deţinători ai adevărului. Vă cer să fim fermi, să fim hotărâţi, vă cer să nu fim ipocriţi, ca unii care urlau isteric că vor spitale, nu catedrale, dar azi dau buzna peste rând şi au parte de tratamente VIP la Catedrala Neamului, în timp ce oamenii au aşteptat la rând şapte ore”, a spus liderul social-democrat. „Aceasta este o Românie ipocrită, nu România pe care PSD trebuie să o reprezinte”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Citește și:

Grindeanu spune de ce l-a chemat pe Bolojan să dea explicații în Parlament, deși fac parte din aceeași coaliție: „Nu suntem aplaudaci”

Editor : B.E.