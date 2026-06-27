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Gruparea anti-Bolojan din PNL, noi acțiuni în justiție. Partidul se plânge că nu i se respectă dreptul la apărare

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sigla PNL inquam george calin
Sigla PNL. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Partidul Naţional Liberal îşi exprimă „profunda îngrijorare” faţă de modul în care s-a desfăşurat procedura în dosarul soluţionat de Tribunalul Ilfov, în urma acţiunii introduse de foşti membri ai conducerii partidului, precizând că, la zece zile de la pronunţare, avocaţii PNL nu au primit încă acces la dosar şi nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. Membrii care au contestat deciziile conducerii au depus o nouă acțiune în justiție, la Tribunalul București, prin care cer suspendarea şi anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar.

„Într-o cauză cu un impact politic major, instanţa a pronunţat o soluţie într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunţare, avocaţii PNL nu au primit încă acces la dosar şi nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiţii, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparenţă ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil”, scrie într-un comunicat al PNL.

Potrivit sursei citate, dreptul la apărare, principiul contradictorialităţii şi accesul la actele dosarului reprezintă garanţii esenţiale într-un stat de drept. Orice abatere de la aceste principii afectează încrederea în actul de justiţie şi creează percepţia existenţei unor standarde diferite de aplicare a legii.

„În acelaşi timp, constatăm că aceiaşi pucişti din PNL continuă ofensiva împotriva propriului partid şi au introdus noi acţiuni la Tribunalul Bucureşti, solicitând suspendarea şi anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Naţional Liberal. După ce au pierdut categoric prin votul membrilor partidului, aceştia încearcă să obţină în instanţă ceea ce nu au reuşit în competiţia democratică internă. Fiecare nou proces şi fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Naţional Liberal şi blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres. Nu putem să nu observăm că aceste acţiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL. În loc să respecte voinţa exprimată democratic de membrii partidului, autorii acestor demersuri aleg să prelungească un conflict artificial, cu singurul efect de a slăbi principala forţă politică de centru-dreapta din România”, precizează liberalii.

Partidul Naţional Liberal îşi va apăra toate drepturile prin mijloacele legale şi are deplină încredere că instanţele vor analiza aceste cauze cu respectarea strictă a principiilor statului de drept, a transparenţei şi a dreptului la apărare, transmite sursa citată.

PNL rămâne unit în jurul deciziilor adoptate democratic de Congres şi îşi va continua misiunea de a reprezenta valorile liberale şi interesele românilor, mai spun reprezentanţii PNL.

Pe 18 iunie, 16 parlamentari, contestatari ai lui Bolojan, au solicitat Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate în Biroul Politic Naţional al PNL din 15 iunie privind sancţionarea parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veştea, iar instanţa le-a dat, în aceeaşi zi, câştig de cauză şi a decis suspendarea acestor decizii ale BPN. Ca urmare, PNL a anunţat că va ataca în termenul legal această hotărâre a Tribunalului Ilfov şi că partidul îşi va desfăşura în continuare activitatea politică fără impedimente, pe baza propriilor decizii.

Pe 19 iunie, cei 16 parlamentari liberali au deschis o nouă acţiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea a două decizii luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care conducerea partidului a convocat un Consiliu Naţional Extraordinar pe 19 iunie şi un Congres Extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, pentru data de 3 iulie, termenul pentru judecarea acestei cereri.

Editor : B.E.

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