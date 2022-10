Cei 20 de parlamentari români din grupul de prieteni cu Regatul Țărilor de Jos au fost surprinși să descopere că Parlamentul din Olanda nu are grupuri parlamentare de prietenie. Descoperirea a fost făcută de deputatul român Viorel Băltărețu, cel care conduce grupul parlamentar de prietenie cu Olanda. Acesta spune că a încercat în ultimul an și jumătate, fără succes, să invite parlamentari olandezi la București pentru a încerca să-i convingă de necesitatea includerii României în spațiul Schengen.

În Parlamentul României există mai multe grupuri parlamentare de prietenie cu diverse țări din lume. Între ele, grupul de prietenie cu Regatul Țărilor de Jos. Care este compus din 20 de deputați și senatori din Parlamentul României. Președintele grupului este deputatul USR Violel Băltărețu. Acesta a declarat pentru Digi24.ro că a încercat, în cadrul eforturilor diplomatice recente de acceptare a României în spațiul Schengen, să ia legătura cu parlamentari olandezi. “Din păcate, am aflat că în Parlamentul Olandei… Eu n-am știut…. Eu am crezut că dacă noi avem un grup de prietenie cu Olanda, teoretic, au și cei din Parlamentul Olandei. Din păcate, nu există un asemenea grup în parlamentul olandez”, afirmă deputatul Băltărețu.

Aflând că nu există un grup parlamentar olandez de prietenie cu România, deputatul român spune că a încercat să ia legătura cu ambasadorul olandez la București. “Am avut o întâlnire la Ministerul de Externe pentru că noi nu suntem diplomați. Am fost la doamna secretar de stat Iulia Matei, care acum e ambasadorul României la Bruxelles. Dânsa era secretar de stat, responsabil cu țările nordine, inclusiv cu Olanda. Am mers acolo și am spus că voi avea o întâlnire cu ambasadorul Olandei la București, pe care l-am invitat la grup, și aș vrea să înțeleg un pic care sunt uzanțele, ce subiecte putem atinge, cum să le atingem, cumva să ne aliniem în discurs. După aceea am făcut o invitație oficială din partea grupului parlamentar de prietenie pentru ambasadorul Olandei. A venit la noi, i-am transmis toate punctele noastre de vedere, cu primul punct - aderarea României la spațiul Schengen. Discuțiile au fost foarte OK. I-am solicitat domnului ambasador că vrem să intrăm în legătură cu parlamentarii olandezi. A zis: nu e jobul meu. Vă rog frumos, luați legătura cu domnul ambasador al României la Haga, dl Lucian Fătu”, a povestit deputatul Viorel Băltărețu pentru Digi24.ro.

"Mi-au spus că nu fac deplasări și că ei au programul extrem de încărcat"

Într-un final, s-a reușit trimiterea unor invitații oficiale pe adresa Parlamentului olandez, printr-un efort comun al Grupului de Prietenie cu Olanda și al Comisiei de Afaceri Europene, conduse de deputatul Ștefan Mușoiu (PSD). “Am trimis invitația noastră Parlamentului, dar a fost toată perioada asta a pandemiei și mi-au spus că nu fac deplasări și că ei au programul extrem de încărcat, au număr mic de parlamentari și că nu le permite programul să vină la noi. Era clar, știau pentru ce îi invităm. Și probabil că era mai complicat și mai sensibil și pentru ei. Din păcate, trebuie să recunosc, nu am reușit să ajung la parlamentari”, afirmă Băltărețu .

Întrebat dacă i se mai pare just să existe un grup parlamentar de prietenie cu Olanda având în vedere această lipsă de comunicare interparlamentară, deputatul USR e de părere că, da, putem să ne întrebăm dacă este sau nu oportun un asemenea grup. De altfel, el consideră că nici activitatea în cadrul grupului de grupului de prietenie cu Olanda nu a fost tocmai plină de entuziasm. “Din păcate, nu au participat foarte mulți colegi, cred că am fost maximum 10 colegi la întâlnirea de la grup. Sunt unii care nu au spus niciodată nimic la grup. Activi au fost vreo 5-6”, ne-a mai declarat Băltărețu.

"Fondul problemei e că acesta e un grup de prietenie"

Ceilalți membri ai grupului de prietenie par să se fi împăcat cu ideea că avem o problemă cu Olanda. “Este o decizie strict politică internă a Olandei și ține mai puțin de anumite aspecte de diplomație, mai ales parlamentară”, este de părere Sergiu Bîlcea, deputat PNL, membru al grupului de prietenie cu Olanda.

Și deputatul Claudiu Manta (PSD) își amintește nu tocmai cu plăcere de încercările diplomatice ale grupului de prietenie. “Am participat la 3-4 întruniri ale grupului. O dată ne-am întâlnit cu ambasadorul Olandei și o dată sau de două ori cu ambasadorul României în Olanda. Știu că au fost ceva discuții să luăm legătura și cu cei de acolo. Chiar eu l-am întrebat pe dl ambasador al Olandei dacă putem să discutăm pe chestiunea asta cu Schengen, asta se întâmpla acum un an și jumătate. Dânsul a spus foarte politicos că nu are mandat în acest sens”.

Deputatul PSD Viorel Salan, membru al grupului de prietenie cu Olanda, consideră că demersurile parlamentarilor români în ce privește chestiunea aderării la spațiul Schengen au fost ineficiente. “Au fost făcute cel puțin două acțiuni din acest punct de vedere (la grupul de prietenie cu Olanda - n.r.). Dar fondul problemei e că acesta e un grup de prietenie… Au fost făcute unele activități, dar eficiența acestora rămâne să o analizați dvs”.