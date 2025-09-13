Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază de la 1 octombrie a fost luată de coaliție, a precizat purtătoarea de cuvânt al Guvernulului Ioana Ene Dogioiu. Ea a adăugat că nu a existat „nicio opinie contrară” în coaliție la momentul în care a fost luată hotărârea. De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu spune că social-democrații se opun renunțării la prelungirea măsurii.

Dogioiu a adăugat că măsura prelungirii plafonării luată acum trei luni urma să fie ultima, fiindcă a fost o decizie care „a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”.

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția a decis, fară nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urma să fie ultima deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comercianților”, a explicat purtătoare de cuvânt a Guvernului.

Ea a mai spus că săptămână viitoare premierul Ilie Bolojan va discuta cu reprezentanții retailerilor „pentru a se asigura că neprelungirea plafonării nu va provoca creșteri importante de prețuri”.

Executivul a confirmat astfel informația obținută pe surse de Digi24.ro conform căreia Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețului alimentelor de bază după 30 septembrie.

În schimb, președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a anunțat, sâmbătă că se opune renunțării „la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie”. „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”,a adăugat el.

În replică, deputatul PNL Adrian Cozma a acuzat PSD că „nu au niciun plan economic concret, doar pancarte”.

Liberalul a declarat, sâmbătă, la Digi24 că „degeaba vom plafona prețuri și vom limita concurență, dacă vom pierde locuri de muncă și vom asista la retragerea de capital”, după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu este de acord cu intenția Coaliției de a elimina plafonul de prețuri la alimentele de bază începând cu 1 octombrie.

De asemenea, deputatul a mai afirmat că nu cunoaște discuțiile din coaliție pe acest subiect și că în conducerea PNL nu a fost discutată această măsură.

