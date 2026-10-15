Noul Guvern va avea de gestionat restanțe de miliarde de lei și presiuni bugetare majore până la finalul anului. Spitalele, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate au nevoie urgentă de finanțare, în timp ce firmele de construcții așteaptă decontări de aproximativ 15 miliarde de lei pentru lucrările executate. În paralel, statul trebuie să găsească bani pentru pensii, salarii și funcționarea instituțiilor, iar o decizie a instanței supreme obligă Executivul să achite restanțe salariale către magistrați estimate la un miliard de euro. Fără o rectificare bugetară și fără noi împrumuturi, presiunea asupra finanțelor publice riscă să se accentueze.

Dacă va primi votul Parlamentului, Guvernul Niculescu va trebui să achite restanțele acumulate de stat și să asigure finanțarea instituțiilor publice până la sfârșitul anului. În sănătate, autoritățile așteaptă o rectificare bugetară, fără de care spitalele riscă să nu mai aibă suficienți bani pentru a funcționa în ultimele luni ale anului.

Probleme există și în sectorul construcțiilor, unde firmele care au executat lucrări publice așteaptă decontarea unor sume importante. În același timp, Executivul trebuie să țină cont de o decizie a instanței supreme în conflictul dintre magistrați și Guvern privind drepturile salariale restante. Potrivit estimărilor prezentate, statul ar avea de plătit aproximativ un miliard de euro în acest dosar.

Sănătatea, printre domeniile cu cele mai mari probleme de finanțare

Pe final de an, numeroase instituții publice se confruntă deja cu lipsa banilor. Ilie Bolojan avertiza, în urmă cu câteva săptămâni, că România ar putea ajunge într-o situație critică după 15 octombrie, în absența unei rectificări bugetare. Guvernul interimar nu poate realiza însă o asemenea operațiune.

Cele mai mari probleme sunt în acest moment în sistemul de sănătate. Reprezentanții domeniului și ministrul Sănătății au atras în repetate rânduri atenția că fondurile disponibile ar mai ajunge doar până la sfârșitul lunii.

În total, ar fi necesare peste 7 miliarde de lei pentru acoperirea cheltuielilor din sistem, inclusiv pentru funcționarea unităților de primiri urgențe, serviciile de ambulanță și plata salariilor.

Cel mai mare deficit este în continuare la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instituția ar avea nevoie de încă 6,4 miliarde de lei pentru a acoperi cheltuielile cu spitalele, programele naționale de sănătate și medicamentele compensate.

Fără fonduri suplimentare, presiunea asupra unităților sanitare ar putea crește în ultimele luni ale anului, în condițiile în care spitalele trebuie să asigure în continuare serviciile medicale, să achite cheltuielile curente și să își plătească angajații.

Constructorii așteaptă aproximativ 15 miliarde de lei

Problemele de finanțare nu se limitează la sănătate. Guvernul are de decontat sume importante către firmele care au executat lucrări de infrastructură și alte investiții publice.

Potrivit patronatelor din construcții, companiile așteaptă plata unor facturi în valoare totală de aproximativ 15 miliarde de lei.

În ultimii ani, în România au fost realizate lucrări importante de infrastructură, de la drumuri și poduri până la investiții în infrastructura feroviară și renovarea spitalelor și școlilor. Pentru firmele care au executat aceste lucrări, întârzierea decontărilor poate pune presiune pe fluxurile de numerar și poate îngreuna plata propriilor angajați și furnizori.

Achitarea restanțelor este, astfel, o altă problemă pe care viitorul Guvern va trebui să o gestioneze până la sfârșitul anului.

Statul trebuie să găsească zeci de miliarde de lei pentru a funcționa

În paralel cu restanțele către spitale și constructori, România trebuie să asigure finanțarea cheltuielilor curente ale statului. Este vorba despre plata pensiilor și salariilor, funcționarea instituțiilor publice și finanțarea autorităților locale, precum și despre alte obligații bugetare.

Situația este complicată și de condițiile în care România se împrumută de pe piețele financiare. Statul se finanțează cu dificultate și la dobânzi ridicate, ceea ce crește costul acoperirii deficitului bugetar.

Până la sfârșitul anului, Ministerul Finanțelor trebuie să identifice resurse suplimentare de ordinul zecilor de miliarde de lei pentru a acoperi necesarul de finanțare.

Potrivit calculelor prezentate de Digi24, necesarul total pe care Ministerul Finanțelor trebuie să îl găsească în acest moment depășește 85–87 de miliarde de lei.

Rectificarea bugetară și împrumuturile, printre soluțiile posibile

Una dintre soluțiile așteptate este rectificarea bugetară, prin care Guvernul poate redistribui fondurile și poate suplimenta bugetele instituțiilor care au nevoie de bani. O asemenea măsură ar putea permite acoperirea unei părți dintre cheltuielile urgente din sănătate și plata unor obligații restante.

O altă sursă de finanțare o reprezintă împrumuturile, necesare pentru acoperirea deficitului și a cheltuielilor curente ale statului. Însă finanțarea prin împrumuturi vine cu un cost suplimentar, mai ales în condițiile unor dobânzi ridicate.

Viitorul Executiv va trebui, așadar, să găsească un echilibru între achitarea restanțelor, asigurarea funcționării instituțiilor publice și gestionarea costurilor de finanțare.

În lipsa unor măsuri rapide, sistemul de sănătate riscă să se confrunte cu dificultăți de finanțare, firmele de construcții pot continua să aștepte plata lucrărilor executate, iar presiunea asupra bugetului de stat se poate accentua în ultimele luni ale anului.

Miza imediată este asigurarea banilor necesari pentru funcționarea statului până la sfârșitul anului, în condițiile în care noul Guvern ar urma să preia atât obligațiile curente, cât și restanțele acumulate.

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Editor : C.A.