Live TV

Guvernare comună PSD–AUR? Simion o vede inevitabilă, liderii PSD păstrează tăcerea

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
ID177498_INQUAM_Photos_George_Calin
Sursa: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Primul lider PSD care a spus că ar putea guverna cu AUR Scurtul drum de la PSD la AUR  Cum critica Simion PSD-ul Voturi date de PSD lui George Simion

Posibila guvernare PSD–AUR a revenit în discuțiile publice, de această dată prin declarația lui George Simion că ar fi „inevitabilă”, deși în trecut liderul AUR excludea orice fel de alianță cu social-democrații. În ciuda impactului pe care mesajul l-a avut în spațiul public, liderii PSD contactați de Digi24.ro au refuzat să comenteze, spunând că „ar trebui să se pronunțe conducerea partidului”. Anul trecut, Mihai Tudose, actual președinte al Consiliului Național al PSD, era primul lider social-democrat care spunea public că nu exclude varianta unei guvernări cu AUR.

Digi24.ro a încercat să ia legătura cu mai mulți membri ai conducerii PSD, după ce președintele AUR, George Simion, a afirmat că vrea să ajungă la guvernare din toamnă, cu sprijinul social-democraților. Niciunul dintre liderii contactați nu a dorit să ofere un punct de vedere public.

Unii au făcut referire la actuala coaliție de guvernare, considerând-o singura formulă posibilă, în timp ce alții nu au exclus o alianță cu AUR, sub pretextul că „totul este posibil”.

„Ar fi mai bine să se pronunțe conducerea partidului” sau „cel mai bine ar fi să-l întrebați direct pe președintele partidului” au fost răspunsurile primite.

Citește și: AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier

Recent, doi parlamentari PSD au lăsat de înțeles că ar putea vota o moțiune de cenzură care să ducă la căderea actualului Guvern în toamnă. Unul dintre aceștia, fostul Ministru al Muncii Marius Budăi, a amenințat că va vota pentru moțiune „în cazul în care lucrările la autostrăzile A7 și A8 vor fi sistate”. În timp ce deputatul Voicu Vușcan s-a arătat deranjat de decizia USR de a nu participa la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, motiv pentru care a spus că va susține prima moțiune de cenzură depusă împotriva Guvernului.

Primul lider PSD care a spus că ar putea guverna cu AUR

Pe 26 august 2024, europarlamentarul Mihai Tudose, președintele Consiliului Național al PSD, a declarat că nu exclude varianta unei alianțe între PSD și AUR după alegerile parlamentare: „Toate variantele sunt posibile”, spunea el la Digi24.

La scurt timp, Marcel Ciolacu a intervenit și a precizat că exclude acest scenariu, argumentând că Tudose se află „în campanie electorală”.

Scurtul drum de la PSD la AUR 

De-a lungul timpului, mai mulți parlamentari, primari, consilieri și membri simpli ai PSD au trecut la AUR. Iată doar câteva exemple:

  • Călin Matieș – fost senator PSD de Alba
    În noiembrie 2023, Matieș a părăsit PSD împreună cu mai mulți membri ai organizației locale și s-a înscris în AUR, afirmând că a fost „trădat” de partid, care i-ar fi promis candidatura pentru Primăria Alba Iulia.
  • Tudor Ciuhodaru – fost europarlamentar PSD
    Medicul și fostul europarlamentar PSD a trecut la AUR în 2024, participând la un congres al partidului înainte de plecarea definitivă din PSD. George Simion a anunțat atunci că a cooptat „peste 150 de primari, viceprimari și consilieri” de la PSD și PNL.
  • Daniel Florea – fost primar PSD al Sectorului 5
    Florea a demisionat din PSD în septembrie 2022 și s-a înscris în AUR, dar în august 2024 s-a întors la social-democrați.

Cum critica Simion PSD-ul

George Simion a criticat frecvent Partidul Social Democrat, acuzând formațiunea, alături de celelalte partide aflate la guvernare, de subordonare față de Bruxelles și de trădare a intereselor naționale.

„Noi nu vrem cu PSD și USR. Ei sunt pierzătorii acestor alegeri și autorii loviturii de stat de vineri. Noi facem alianță doar cu românii, după ce este ales democratic noul președinte”, a declarat George Simion pe 9 decembrie 2024, după primul tur al alegerilor prezidențiale.

În 2023, liderul AUR excludea ferm orice forma de colaborare cu PSD. Întrebat la Digi24 dacă exclude o coaliție cu orice formațiune politică, George Simion a transmis: „Doamne ferește, trăim un joc democratic în care înțelegeri, alianțe, coaliții se fac. Singurul scenariu pe care eu îl exclud este o coaliție de guvernare cu PSD, în rest, toate jocurile sunt deschise”.

Voturi date de PSD lui George Simion

În urma primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 au apărut zvonuri conform cărora Partidul Social Democrat ar fi ordonat mai multor lideri din teritoriu să dea voturi către AUR, astfel încât George Simion să intre cu Marcel Ciolacu în finala prezidențială.

„Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi». Am zis bine, hai să îl băgăm”, spunea Gigi Becali, deputat AUR, anul trecut, la Realitatea TV.

Deși Marcel Ciolacu a negat că i-ar fi dat voturi lui George Simion, acesta a stârnit un val de controverse după ce a postat, pe TikTok, o discuție cu Alfred Simonis, actual președinte al CJ Timiș, în care acesta recunoaște că social-democrații i-au dat voturile liderului AUR.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat! Ascultăm și nu judecăm”, i-a transmis Simonis lui Ciolacu.

Recent, Constantin Toma, primarul PSD din Buzău, a recunoscut că liderii din teritoriu au fost puși de conducerea partidului să îi dea voturile lui George Simion: „Acum s-au făcut greșeli la nivel central, inclusiv cu treaba aia care a dat-o toată lumea, este o realitate, trebuie să o spunem franc: am fost puși să dăm votul lui George Simion atunci, în campania electorală de la primul tur din noiembrie, ceea ce a fost o mare tâmpenie”, a spus edilul la Digi24.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Euro
5
Când ar putea adera România la Zona Euro. Explicațiile guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Zelenski
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski...
deficit
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în...
Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă, prin videoconferinţă, la...
alexandru nazare face declaratii
Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în cazul mușcăturii de șarpe
Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor”
Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
george simion
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
bogdan ivan
Ministrul Energiei retrage nominalizarea finului său în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica: „Am luat act de percepția publică”
anghel saligny
Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat. PSD, lider la alocări
fifor
Atacul lui Mihai Fifor (PSD) la Ionuț Moșteanu: „Ce să vezi: grija lui principală e împărţirea funcţiilor”. Declarația ministrului USR
ID293445_INQUAM_Photos_Octav_Ganea (1)
Ciolacu, după noile date privind inflația: „Ne-am întors în urmă cu 2 ani. Încă nu se văd efectele creșterii TVA“
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, despre începuturile lui în muzică: "O bună perioadă am stat în spatele lui Velea, ceea ce mie îmi...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...