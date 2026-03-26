Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care instituie situația de criză pe piața carburanților și introduce măsuri de intervenție până la 30 iunie 2026. Actul normativ prevede plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025 pentru întreg lanțul, de la rafinare la vânzarea finală, în perioada 1 aprilie-30 iunie, limitarea exporturilor de motorină și țiței doar cu acordul autorităților și sancțiuni de până la 10% din cifra de afaceri pentru nerespectarea regulilor. Executivul pregătește și un al doilea pachet de măsuri, care ar putea include reducerea accizelor.

ACTUALIZARE 14:15: Ordonanța care instituie situația de criză pe piața carburanților a fost adoptată, însă fără avizul Consiliului Legislativ, potrivit surselor Digi24. Acest aviz ar urma să fie emis în cursul zilei de astăzi.

Actul normativ a suferit mai multe modificări față de variantele anterioare: măsurile vor fi aplicate până la 30 iunie 2026, și nu timp de șase luni, cum prevedea inițial proiectul.

De asemenea, adaosul comercial va fi limitat pe întreg lanțul la nivelul mediei din 2025, nu la 50% din această valoare, așa cum era prevăzut într-o formă anterioară.

ACTUALIZARE 13:24: Redacția Digi24.ro a obținut varianta finală a proiectului de Ordonanță de Urgență privind măsurile pentru piața carburanților, care detaliază mecanismele de control și sancțiunile aplicate operatorilor economici.

Documentul introduce prevederi suplimentare față de forma inițială, în special în ceea ce privește sancțiunile și rolul autorităților:

amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri pentru depășirea plafonului de adaos comercial

amenzi între 5% și 10% din cifra de afaceri pentru exporturi de motorină și țiței fără acordul autorităților, însoțite de confiscarea bunurilor

atribuții extinse pentru Consiliul Concurenței, care poate aplica sancțiuni prin decizie

deciziile Consiliului Concurenței devin titluri executorii

termen de 60 de zile pentru emiterea deciziilor și 30 de zile pentru contestarea acestora în instanță

termen de prescripție de 3 ani pentru aplicarea sancțiunilor

obligația operatorilor de a transmite lunar date detaliate privind formarea prețurilor și adaosurilor comerciale către autorități

Proiectul prevede declararea unei situații de criză pe piața țițeiului și carburanților până la 30 iunie 2026, perioadă în care se aplică măsurile, cu posibilitatea de prelungire dacă situația o impune.

Intervenția statului vine pe fondul unor creșteri rapide ale prețurilor la carburanți și al tensiunilor din piața petrolieră internațională, care au început să se resimtă puternic și în România:

în ultimele săptămâni, prețurile la pompă au crescut semnificativ, cu peste un leu pe litru la benzină și aproape doi lei pe litru la motorină

scumpirile sunt legate de evoluțiile externe, unde cotațiile petrolului și carburanților au urcat puternic în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu

România este dependentă în mare măsură de importuri de țiței, ceea ce face piața internă vulnerabilă la aceste fluctuații

datele din document arată și un dezechilibru intern: există suficientă benzină, dar deficit de motorină

autoritățile avertizează că aceste evoluții pot duce la scumpiri în lanț, de la transport până la alimente, prin impactul asupra costurilor din economie

ACTUALIZARE 12:28: Digi24 a intrat în posesia proiectului de Ordonanță de Urgență privind măsurile pentru piața carburanților.

Documentul prevede mai multe intervenții directe ale statului pentru limitarea creșterii prețurilor și asigurarea aprovizionării:

declararea situației de criză pe piața țițeiului și carburanților până la 30 iunie 2026

plafonarea adaosului comercial la nivelul mediei din 2025, pe întreg lanțul (rafinare, distribuție, vânzare)

limitarea exporturilor de motorină și țiței, care vor putea fi realizate doar cu acordul autorităților

reducerea temporară a obligației privind conținutul de biocarburanți (minim 2%)

introducerea de sancțiuni consistente pentru depășirea adaosului comercial sau exporturi fără aprobare

obligativitatea raportării lunare a prețurilor și adaosurilor către autorități (ANAF, Consiliul Concurenței, ANPC, Ministerul Energiei)

posibilitatea prelungirii măsurilor, în funcție de evoluția pieței

ACTUALIZARE 12:00: Ordonanța de urgență privind criza carburanților a fost introdusă pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de Guvern.

Potrivit informațiilor obținute pe surse, Executivul analizează mai multe modificări ale actului normativ, printre care limitarea aplicării până la 30 iunie, în loc de șase luni, și stabilirea adausului comercial la media anului 2025.

De asemenea, este luată în calcul și o eventuală reducere a accizei la carburanți, decizie care ar putea fi discutată săptămâna viitoare.

ACTUALIZARE 11:37 Guvernul a anunţat agenda oficială a şedinţei, dar OUG referitoare la criza în sectorul carburanţilor nu este prevăzută.

Deocamdată, oficialii Guvernului nu au oferit explicaţii cu privire la actul normativ şi parcursul acestuia.

ACTUALIZARE 09:40 Ședința de guvern a fost devansată cu jumătate de oră și va începe la ora 11:30.

Știrea inițială. Guvernul urmează să modifice în ședința de azi OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

În baza OUG nr. 62/2025, la data de 28 noiembrie 2025, România a transmis Comisiei Europene cererea de asistenţă financiară în cadrul Instrumentului SAFE, însoţită de Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare, elaborat de autorităţile române implicate.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă supus aprobării joi în Guvern prevede, între altele, introducerea unui nou articol pentru reglementarea cadrului instituţional privind implementarea planului şi administrarea fondurilor alocate României prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului, inclusiv stabilirea rolurilor şi atribuţiilor instituţiilor implicate în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul SAFE, precum şi a mecanismelor de colaborare dintre acestea şi/sau cu Comisia Europeană.

„În considerarea activităţilor şi achiziţiilor prevăzute în plan, implementarea acestuia se asigură de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe, Autoritatea Naţională a Penitenciarelor, precum şi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, inclusiv prin administratorii/dezvoltatorii naţionali de infrastructură, atribuţiile fiind prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă”, se explică în nota de fundamentare a proiectului, potrivit Agerpres.

Ordonanța carburanților, din nou în discuție

Tot în şedinţa de azi ar urma să fie aprobat şi proiectul de ordonanţă de urgenţă privind criza carburanţilor, amânat din cauza neînțelegerilor și a lipsei avizului CES.

Premierul Ilie Bolojan şi reprezentanţii patronatelor au avut miercuri consultări pe tema măsurilor de intervenţie necesare pentru sprijinirea populaţiei şi economiei, în contextul majorării preţului la carburanţi ca urmare a situaţiei internaţionale.

Discuțiile au avut loc în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, convocat la Palatul Victoria, la care au fost invitați și reprezentanții sindicatelor.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat că pachetul de măsuri guvernamentale va avea ca principii partajarea costurilor între Guvern, mediul privat și cetățeni și adoptarea unor soluții de intervenție cu efecte colaterale minime în piață, transparente și ușor de aplicat.

«Statul român își asumă partea de responsabilitate: veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor, ținând cont de capacitarea României», a precizat premierul Ilie Bolojan.

HG pentru drumuri expres

Executivul urmează să mai aprobe, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici pentru drumul expres Suceava - Siret din judeţul Suceava. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este estimată 7.423.743.000 lei, conform notei de fundamentare a proiectului.

Printr-un alt proiect de hotărâre vor fi reaprobaţi indicatorii tehnico-economici aferenţi drumului expres Petea - Satu Mare - Baia Mare, sectorul Satu Mare - Baia Mare din judeţele Satu Mare şi Maramureş. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 4.981.503.000 lei.

Pe agenda şedinţei de joi a guvernului se mai află o hotărâre privind contribuţia anuală de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2026.

Printr-un alt proiect de hotărâre, Guvernul urmează să aprobe şi recunoaşterea Fundaţiei Centrul Cultural „ARTSOCIETY” ca fiind de utilitate publică.

