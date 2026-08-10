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Video Guvernul a alocat 5,1 milioane de lei pentru dragarea Dunării, pentru a asigura apa necesară Centralei de la Cernavodă

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ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan în ședință de Guvern. Foto: gov.ro
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Guvernul a aprobat luni, în ședință extraordinară, 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragare pe Dunăre, în contextul secetei hidrologice severe și al debitelor scăzute ale fluviului. Banii vor fi folosiți pentru adâncirea albiei în două zone critice, astfel încât să fie asigurat debitul de apă necesar funcționării în siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Suma se adaugă celor 7 milioane de lei aprobate anterior pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche.

ACTUALIZARE 17:02 Noua finanțare vine în completarea celor 7 milioane de lei aprobate în ședința din 31 iulie pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche, prin amplasarea etapizată a unor barje metalice.

„Banii aprobați astăzi vin în completarea acestui efort, asigurând continuitatea intervențiilor pe fluviu până la încetarea stării de alertă”, se arată în comunicatul Guvernului.

Intervențiile urmăresc reducerea riscului de indisponibilizare a capacităților de producere a energiei electrice de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă și menținerea continuității și siguranței alimentării cu energie electrică. Lucrările au caracter temporar și vor fi realizate etapizat, cu monitorizarea efectelor asupra regimului hidrologic, morfologic și asupra mediului.

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ACTUALIZARE 15:03 Guvernul urmează să aloce Ministerului Transporturilor 5,1 milioane de lei pentru „redistribuirea unei părți din
debitul brațului Bala către Dunărea Veche, în vederea gestionării efectelor secetei hidrologice severe și a reducerii riscului de afectare a funcționării Sistemului Electroenergetic Național, determinat de posibilitatea indisponibilizării unităților Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă”, potrivit notei de fundamentare a proiectului discutat în ședința de luni. 

Sumele vor fi distribuite după cum urmează:

  • 2.550.000 de lei pentru lucrări de dragaj la punctul critic Cochirleni, km fluvial 309–304
    (aproximativ 50.000 mc x 51 lei/mc)
  • 2.550.000 de lei pentru lucrări de dragaj la punctul critic Caragheorghe-Turcescu, km fluvial
    345-342 (aprox.50.000 mc x 51 lei)

Știrea inițială

Din informațiile Digi24, motivul ședinței extraordinare este alocarea unor sume suplimentare pentru intervenții pe Dunăre, pentru ridicarea nivelului apei.

Recent, tot în ședință, Guvernul a adoptat măsuri de 7 milioane de lei pentru scufundarea celor patru barje, menită să redirecționeze apa de pe Brațul Bala spre Brațul Dunărea Veche, unde este funcționează centrala de la Cernavodă.

Acum, Guvernul vrea să aloce suplimentar 5,1 milioane de lei, bani din fondul de rezervă, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

Reamintim că două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în braţul Bala şi alte două în amonte, oblic faţă de direcţia curentului, pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecţionarea unei părţi din debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona Centralei de la Cernavodă, operaţiunile fiind încheiate sâmbătă seară.

În ciuda faptului că primele date arătau o creștere a nivelului apei și o îmbunătățire a situației, efectul acţiunilor de pe Dunăre nu a fost durabil, motiv pentru care România trebuie să fie pregătită şi pentru scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă, pentru o scurtă perioadă, nu ar funcţiona, a avertizat, luni dimineață, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi, care a făcut câteva recomandări pentru reducerea consumului de energie.

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Irinel Ionel Scrioşteanu, care a coordonat acţiunea de pe Dunăre de la Bala, a afirmat, duminică, că reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune, după ce s-a reuşit direcţionarea spre Cernavodă a aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă. El a avertizat, însă, la rândul său, că pericolul nu a trecut.

Editor : A.D. | Ș.R.

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