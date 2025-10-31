Guvernul a aprobat bugetul pentru alegerile locale din 7 decembrie. Sumele alocate și calendarul scrutinului

Guvernul a aprobat joi bugetul pentru alegerile locale din 7 decembrie și hotărârile de guvern pentru desfășurarea scrutinului. 67,6 milioane de lei vor costa alegerile la București și din alte 13 localități.

Sumele sunt repartizate în funcţie de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în vigoare care impun efectuarea respectivei cheltuieli, arată un comunicat al Guvernului.

„Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne - 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă - peste 16,9 milioane lei. Cheltuielile au fost stabilite pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare”, se arată în comunicat.

Tot vineri, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Hotărârea detaliază atribuţiile şi sarcinile care revin Autorităţii Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Institutului Naţional de Statistică, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene în procesul de pregătire, organizare şi desfăşurare a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Calendarul alegerilor locale din 7 decembrie

A fost stabilit și calendarul alegerilor locale parțiale din 7 noiembrie. Astfel, de pe 12 noiembrie până pe 17 noiembrie se pot depune candidaturile. Pe 22 noiembrie începe oficial campania electorală, care va dura doar două săptămâni și care va termina pe 6 decembrie, cu o zi înainte de scrutin.

Cea mai mare miză este la București, acolo unde lupta principală se de între cei trei candidați ai partidelor din coaliție - PSD, PNL și USR.

Editor : M.B.